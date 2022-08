La fría reacción de Guillermina Valdés al ver a su hijo, Lolo esquiar con Marcelo Tinelli

Desde allí el conductor publicó varias fotos y videos, entre ellos uno de Lorenzo esquiando en la montaña junto a sus hermanos, muy bien. Cuando lo vio su mamá tuvo una fría reacción según denunciaron los seguidores.

“Lolito”, comentó Guillermina a la imagen de su hijo disfrutando en la montaña en la cuenta de su ex pareja. Sin emoticones y sin más que el nombre en diminutivo de su hijo.

Hace algunos días, Guillermina Valdés reveló que separación de Marcelo Tinelli fue difícil comprender para Lolo. Poco después se la vinculó con un empresario, pero ella desmintió todo.

lolo.jpg

La palabra de Guillermina Valdés luego de los rumores de nuevo novio, tras su separación de Marcelo Tinelli

Fue hace apenas unos días cuando comenzó a circular la versión de que Guillermina Valdés estaba comenzando una nueva relación amorosa, a poco más de tres meses de haber terminado su pareja con el conductor televisivo Marcelo Tinelli con quien tuvo a su hijo menor, Lorenzo.

Así lo aseguró Pampito desde Mañanísima (Ciudad Magazine), al afirmar "Hoy, Guillermina, está iniciando una relación. Es muy pronto llamarlo noviazgo. Pero yo nunca miento. Esto está blanqueadísimo... Lo cierto es que ella está con un empresario, de 40 años y piquito". Y si bien la modelo lo negó, muy al pasar, al responder una consulta vía Twitter, ahora le puso el pecho a las balas y habló de presente sentimental frente a las cámaras de televisión.

Entrevistada por Implacables (El Nueve), Guillermina Valdés aseguró estar "Re tranquila". Y ante la repregunta del notero de si tiene que creerle, la modelo y empresaria retrucó "¿Y cómo no me vas a creer?". En tanto, ante el suspicaz comentario de que debe tener su casilla de mensajes abarrotado de propuestas e invitaciones amorosas, la ex de Tinelli confió " No tanto". Y explicó "Como que… ves mensajes. Pero ni los abro...”. Así como también le aclaró al periodista que no se trata de conocida, y le puso los puntos: "Así que estás buscando algo que no es”.

Por último, y para dejar claro su actual estado, frente a si su fuerte personalidad es la que hace que los hombres no se animen a acercársele, Guillermina Valdés fue clara y determinante. “Esta necesidad que tengo de estar sola en este momento quizás genera esta energía donde no aparece nada porque no tiene que aparecer, y está bueno así”, aseguró antes de sentenciar que “Está bien que no se animen”. ¡¿Quedó claro?!