La íntima confesión de Guillermina Valdés sobre Marcelo Tinelli en medio de su festejo de cumpleaños: "Fue el primero..."

invitados cumple Guillermina Valdés.jpg Andrea Rincón, Ángel de Brito y Julieta Ortega fueron algunos de los amigos de Guillermina Valdés que celebraron su cumpleaños.

Además de aclarar que se le ocurrió un negocio para Ana Paula Dutil y otra amiga, sobre los rumores que la vincularon recientemente a su ex cuñada en un emprendiendo conjunto, Guillermina Valdés sorprendió al contar que sigue en contacto con su ex pareja, el conductor y empresario Marcelo Tinelli.

guillermina vladés.JPG Este 5 de julio Guillermina Valdés cumplió 45 años, pero lo festejó el viernes por la noche en un restó de San Isidro.

Si bien aseguró que su corazón está tranquilo, cuando le consultaron si el cabezón la había saludado el día de su cumpleaños, Valdés exclamó "Siempre, ¡obvio, cómo no nos vamos a saludar!" y remarcó que siguen en permanente contacto dado que tienen un hijo, por lo que siempre serán familia. Y entonces agregó que el cabezón fue el primero en saludarla "a las 12:01, ¡un genio!". Por último, reconoció que también sigue en comunicación permanente con Mica y Cande.

La indirecta de Guillermina Valdés a Marcelo Tinelli a través de un particular mensaje a Lolo

Comenzado el mes de mayo Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés blanquearon su nueva crisis y separación al confirmárselo a Ángel de Brito, quien lo anunció desde LAM (América TV). Desde ese entonces el conductor se mostró muy unido a sus cinco hijos en distintas actividades través de sus redes sociales, mientras que la modelo prefirió mostrar su costado empresarial dedicado de lleno a su línea de cosmética.

En tanto, la ex de Sebastián Ortega por aquel entonces compartió un par de historias virtuales desde su cuenta de Instagram donde le dedicó un profundo mensaje a Lolo, el hijo que tiene en común con el conductor y empresario televisivo, pero pareciera ser un tiro por elevación destinado a su hoy ex pareja.

historias Guillermina Valdés.jpg Algunos de los primeros posteos de Guillermina Valdés tras separarse de Marcelo Tinelli.

Así Guillermina Valdés siguió sus impulsos y, desde sus historias virtuales compartió una imagen de Lorenzo Tinelli leyendo en el que puede leerse "La felicidad para mí" en clara referencia a la importancia de compartir tiempo con los afectos; mientras que unas horas después subió una frase referida a lo que ella entiende cómo se logra la confianza, la gratitud y la felicidad en la vida: "Quien siembra verdad, cosecha confianza. Quien siembra cariño, cosecha gratitud. Quien siembra amor, cosecha felicidad".

Recodemos que ésta no es la primera crisis y separación de Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés en los años que llevan juntos. Muchos hablan de los efectos de la pandemia y la difícil convivencia de la familia ensamblada con los 8 hijos entre los de él, los de ella y Lolo. No obstante, en las últimas horas Mica Tinelli no descartó que pueda haber una nueva chance entre su padre y la modelo.