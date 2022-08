La palabra de Guillermina Valdés luego de los rumores de nuevo novio, tras su separación de Marcelo Tinelli

Guillermina Valdés - tengo la necesidad de estar sola - captura.jpg Guillermina Valdés aseguró que está sola en este momento de su vida, a sólo un par de meses de su separación de Marcelo Tinelli.

Entrevistada por Implacables (El Nueve), Guillermina Valdés aseguró estar "Re tranquila". Y ante la repregunta del notero de si tiene que creerle, la modelo y empresaria retrucó "¿Y cómo no me vas a creer?". En tanto, ante el suspicaz comentario de que debe tener su casilla de mensajes abarrotado de propuestas e invitaciones amorosas, la ex de Tinelli confió "No tanto". Y explicó "Como que… ves mensajes. Pero ni los abro...”. Así como también le aclaró al periodista que no se trata de conocida, y le puso los puntos: "Así que estás buscando algo que no es”.

Por último, y para dejar claro su actual estado, frente a si su fuerte personalidad es la que hace que los hombres no se animen a acercársele, Guillermina Valdés fue clara y determinante. “Esta necesidad que tengo de estar sola en este momento quizás genera esta energía donde no aparece nada porque no tiene que aparecer, y está bueno así”, aseguró antes de sentenciar que “Está bien que no se animen”. ¡¿Quedó claro?!

Guillermina Valdés le dedicó un mensaje a Paula Robles, y habló de Marcelo Tinelli

Si hay algo que ha logrado Marcelo Tinelli, además de sus éxitos televisivos, es que sus tres ex, Guillermina Valdés, Paula Robles y Soledad Aquino, tengan una relación cordial, sana y amistosa.

Tal es así que hace pocos días, Paula Robles habló de la separación entre su ex y Guillermina Valdés, y afirmó ante las cámaras de LAM (América): “Yo ya lo hacía casado eternamente con Guillermina. Cosas que pasan. La vida”, dijo la bailarina cuando le peguntaron sobre la disolución del vínculo entre el conductor de Canta Conmigo Ahora, y la ex de Sebastián Ortega.

TRIO.jpg Guillermina Valdés y Paula Robles son dos de las ex mujeres de Marcelo Tinelli.

Ante el halago, Guillermina reaccionó y en un móvil de Socios del Espectáculos (El Trece) , dijo “Ay, es un amor. Yo a Paula la adoro, la respeto y somos como muy parecidas. Nos respetamos siempre como mujeres y nos queremos un montón. No sabía que había dicho eso, pero bueno, está bien. Es la vida”, aseguró.

La madre de Lorenzo, el hijo que tiene junto a Marcelo Tinelli, fue entrevistada en el marco de la nueva película de Adrián Suar y Pilar Gamboa, 30 noches con mi ex, y la notera del ciclo le preguntó si la expareja del animador aceptaría algo similar. “¿Le darías a Marcelo 30 noches?”, indagó. “No sé tanto la trama. No, yo hoy no le doy 30 noches a nadie, pero porque me la estoy dando a mí misma. Nada más. Además, 30 noches es un montón”, dijo Guillermina entre risas.