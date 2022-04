La fuerte acusación de Elba Marcovecchio a Fernando Burlando

Embed

Marcovecchio trabajó para el estudio de Burlando, pero las cosas no salieron bien y ella “renunció”, porque tenía que “rogar que le paguen”, contó. “En el contexto de mi boda tener que aclarar que me fui del estudio por defender mis principios y mi valor como mujer profesional, ¡¡es horrible!! ¿Rogar que te paguen? Eso no es digno”, dijo en las redes.

"Yo no miento, desde que empecé a salir con Jorge, no me pagó. Esto fue prácticamente un año así y yo le dije que me iba", explicó en LAM.

"Todo el mundo lo sabe, que yo hablaba bien de él (Burlando) públicamente para cuidarlo, pero que venga a decir esto... todo por que no lo invitamos al casamiento", indicó y sumó: "¿Para qué, si hace un año que no hablamos?"

Entonces, apareció Jorge Lanata que dijo: "Yo estoy tan enojado como Elba y es mi mujer, la voy a defender, acá y en cualquier lugar . Esto que es una desagradecida o que no laburó.. yo sé perfectamente que no le garparon, lo sé y lo sufrí día a día con ella. Yo trato de hacer público las cosas injustas para defenderlas".

Barby Franco fulminó a Elba Marcovecchio tras la boda con Jorge Lanata

El sábado, la abogada, Elba Marcovecchio, y el periodista, Jorge Lanata, celebraron su boda en una estancia de lujo en Exaltación de la Cruz, provincia de Buenos Aires.

En la lista de invitados sorprendió la ausencia de Fernando Burlando y su pareja, Barby Franco.

Marcovecchio trabajó en el estudio del reconocido abogado y mantenían una relación de estrecha amistad. Sin embargo, al parecer, el vínculo se rompió cunado ella decidió abrir su propia oficina

En una nota con Intrusos (América TV), Barby Franco se puso picante cuando le preguntaron por su ausencia en la boda del periodista y la abogado.

"Tenemos un quince, que es más importante", lanzó la modelo, que se mostró molesta con Lanata y Elba. "Voy a ser sincera. (Elba) no nos invitó, a ninguno de los dos. Trabajó muchos años en el estudio de Burlando, pero no invitó a nadie", señaló la modelo.

La pareja del famoso abogado cerró la nota con Intrusos con una frase contundente dirigida a la esposa del periodista. "¿Se agrandó Chacarita?", sentenció.