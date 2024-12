La fuerte advertencia de Ángela Leiva tras denunciar a su expareja: "Si me llega..."

La cantante, además, reveló: "Siempre tuve miedo que me haga algo físico. Nunca me levantó la mano pero sí me dijo cosas horribles, como que si yo me separaba de él mi carrera se iba a ir a pique".

"Hoy no tengo una perimetral con él. Siempre se la rebusca para aparecer", remarcó Ángela.

En otra parte de la entrevista con Vero Lozano, relató sobre su exnovio y exproductor: “En 2018 empezó toda esta pesadilla con él. Ahí hice la primera denuncia contra él, me dieron una perimetral y luego se actualizó tres veces más. Dos veces en el 2019 y una más en el 2020. Nunca paró en querer censurarme, la persecución y el hostigamiento. En muchos trabajos ha llegado a mandar cartas documento, solo para molestar, sin ningún argumento. Y a veces vos sabés cómo es el medio, la gente no quiere tener conflicto”.

Ángela Leiva, de novia con un exfutbolista de Boca y actual compañero de Messi: la primeras imágenes

Apenas horas después de que volviera a denunciar públicamente su exmanager y pareja Mariano Zelaya por violencia de género, laboral, económica y psicológica entre otras cosas, se supo que la cantante Ángela Leiva está nuevamente enamorada. Y el caballero en cuestión no es otro que Marcelo 'Chelo' Weigandt, exjugador de Boca Juniors y actual integrante del Inter Miami.

Lo cierto es que fueron la propia cantante y el compañero Leo Messi quienes se encargaron de sembrar algunas pistas que no tardaron en salir a la luz. Primero se mostraron juntos en uno de los recitales de Luis Miguel en el Campo Argentino de Polo, al tiempo que luego él la acompañó a una producción fotográfica que la propia Ángela compartió en sus Instagram Stories.

En tanto, fue el periodista Gustavo Mendez quien confirmó el romance a través de sus historias virtuales, al detallar que Weigandt efectivamente acompañó recientemente a Leiva a la sesión fotográfica de Gabriel Machado desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde.

Y luego sumó más pruebas del romance de los tortolitos, quienes de a poco comenzaron compartir imágenes juntos y más enamorados que nunca, a modo de oficialización del noviazgo. ¡Qué viva el amor!