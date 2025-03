Final explosivo: Furia abandonó la casa de Gran Hermano 2024 y desconcertó a todos

Embed

"No importa el tiempo transcurrido, ni si fue mucho o si fue poco. Lo esencial es como se transita ese tiempo. Y esta persona ha sabido dejar huella. Me gustaría escucharte a vos, querida Furia", expresó el ojo que todo lo ve.

Acto seguido, la tatuada se paró delante de sus compañeros y explicó la razón de su salida: "No voy a darles el porqué general. No es nada malo. Yo tenía muchas intenciones de entrar a la casa, después conocerlos y también poder jugar. Creo que, no es por bajarles el nivel ni nada, tengo una manera de jugar muy fulera o tal vez muy agresiva y veo que la casa no está a ese nivel".

"Yo paso mucho tiempo aburrida y no lo estoy disfrutando. No es culpa de ustedes. Es su Gran Hermano, es su edición. Yo siento que el mío lo gané aunque por números para algunos no sea así. Deseo que gane él o la mejor. Espero que sea una mujer. Siento que estoy en otro nivel y quiero que disfruten", remarcó Furia antes de irse por la puerta giratoria.

Embed

Furia amenazó con abandonar Gran Hermano 2024 por la puerta giratoria: la reacción de sus compañeros

Días atrás, Juliana Scaglione, más conocida como Furia, volvió a Gran Hermano 2024 gracias al Golden Ticket. La estratega tuvo un regreso triunfal al reality de Telefe.

Al principio, en la casa todos estaban expectantes de su estrategia y tenían temor. Sin embargo, con el correr de las semanas, la entrenadora de crossfit se mostró pacífica y mantuvo la calma, a diferencia de lo que ocurrió en la edición pasada del programa.

Todo parece indicar que Furia no se siente del todo cómoda en el juego. Y lo confirmó al aire en la última gala de Gran Hermano.

La entrenadora fue a buscar un regalo para los chicos. En ese momento, Juliana lanzó una frase letal y el conductor del programa, Santiago del Moro, le respondió sin vueltas. "Que no me compren mucho porque ya pedí la giratoria. Te la canto en vivo", dijo.

"¿La giratoria? Cuando quieras. Está para todos, chicos", contestó el animador. Furia estaría decida a abandonar la casa y, si mantiene su postura, esta noche podría despedirse del todos.