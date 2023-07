La fuerte confesión de Mauro Francisco sobre la gran exposición que tuvo su relación con El Negro Oro: "La pasé mal"

"Se terminó el amor. Hubo cortocircuitos, los dos tenemos personalidades muy fuertes, pero yo no creo que haya influido la exposición. Llegó un momento en el que chocábamos demasiado”, reconocía Mauro.

Y ahora, mientras se destaca como una de las figuras de la obra Costa Presidenta, Mauro Francisco estuvo este lunes en el ciclo que conduce Ernestina Pais en la TV Pública, Mañanas Públicas, y fue sorprendido por la conductora al recordarle cómo fue su relación con el actual conductor de Nosotros a la mañana.

"Acá lo importante es que sos el ex de González Oro, ¿qué es esa cosa?", arrojó entre risas Ernestina. "¿Podés creer? Me sorprendiste", atinó a decir Mauro ante la inesperada pregunta, ya que habís sido invitado para hablar de su carrera profesional.

Luego, la animadora consultó: "¿Cuando vos te viste expuesto en tu situacion íntima con una pareja, qué te pasó a vos ante esa situación, que se te exponga desde ese lugar?". Y el actor confesó: "La verdad es que ahí fue medio que me apabullé, hicimos en Cortá por Lozano la terapia, y la hicimos con El Negro. Ellos se divirtieron a más no poder, él y Vero la tienen muy clara. Son gente del medio hace años y son números uno. Pero las redes explotaban para comentarios de lo que se te ocurra..."

"¿Y cómo la empezaste a llevar?", comentó Ernestina a lo que Mauro se sinceró: "La pasé mal y de ahí no fui a ningún programa más. Después sí me preguntan porque obviamente siempre me van a preguntar por El Negro porque la relación fue muy pública y no me molesta, estoy muy orgulloso. Fue una relación hermosa y hoy me manejaría diferente".

Recordemos que en julio de 2019, cuando dio a conocer su separación de Mauro, el conductor radial había publicado un doloroso mensaje en su cuenta de Instagram en el que afirmó que "su alma no sabía qué carajo hacer". "Mi mente me sigue gritando. ¡Se termina una de las etapas mas bellas de mi vida! Conocí una vez mas la felicidad. Disfruté cada momento vivido a su lado. Ame. Y mucho. Me equivoqué también. Nos equivocamos. Nos amamos cada uno a su manera", había escrito Oscar en ese entonces sobre la persona que fue su novio y con quien hasta barajó la opción de subrogar un vientre con el objetivo de ser papá de una nena.

Mauro Francisco sobre su regreso al teatro junto a Costa: "Es un sueño poder trabajar con ella"

Se reestrenó en el Teatro Premier “Costa Presidenta, Balotaje” el espectáculo que reúne en un mismo escenario a Costa junto a Pablo Sultani, Mauro Francisco, Victoriano Pololla, Celeste Campos y Damián Bravo en una divertida propuesta teatral dirigida por Roberto Peloni. Con la producción general de Alberto Raimundo para Circus Entertainment, la puesta se sigue llevando la ovación de todos los presentes que colmaron la sala.

En el espectáculo, no falta la risa, baile, canciones y hasta un emotivo cuadro homenajeando al inolvidable Enrique Pinti, una gloria del humor. Llena de desenfado y picardía, pero con la mirada tierna y sensible que la caracterizan, Costa se pone al hombro esta sátira acompañada en el escenario por la experimentada Celeste Campos.

Y los nuevos integrantes, Pablo Sultani, Mauro Francisco, Victoriano Pololla, un grupo de magníficos actores y humoristas que juegan a fondo las pequeñas situaciones que los involucran.

"Me siento muy cómodo, mis compañeros son totalmente solidarios y es un grupo fantásitico. A Costa yo la conozco hace un montón y es divina, es un sueño trabajar con ella. Con Pablo y Celeste también, dos genios. Siempre estuvieron alertas y presentes en los ensayos, siempre disponibles. Estoy muy feliz", destacó Mauro Francisco, que viene de trabajar ultimamente en la exitosa obra Despojo junto a Esther Goris y Fabio Di Tomaso, y en televisión en el unitario que hizo con Leticia Brédice y Romina Richi en la TV Pública, Dos 20.

De esta manera, Costa y su equipo demuestran una vez más su capacidad humorística, su particular forma de transgredir con inteligencia los ámbitos por los que transita y no dejan de agradecer al público por el apoyo de cada función.

“Costa Presidenta, Balotaje” es un encuentro para cantar, bailar y reírte sin parar y, tras la exitosa temporada en Calle Corrientes, ahora comenzará su gira por el interior de Buenos Aires y también del país.