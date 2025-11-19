La fuerte confesión de Pampita sobre la posibilidad de ser madre

Más allá de la maternidad, Pampita también reflexionó sobre su vida sentimental. No descartó la posibilidad de casarse nuevamente con su pareja actual, Martín Pepa, diciendo con humor: “Si ya me casé tantas veces, una más… por qué no”.

Su confesión no solo marca un momento de sinceridad emocional, sino que también visibiliza la preservación de la fertilidad como una opción concreta y poderosa para las mujeres que desean postergar la maternidad o ampliar su familia más adelante. La modelo deja claro que, aunque no tiene certezas absolutas sobre su futuro, mantiene abiertas las puertas para seguir siendo madre si así lo decide.

Embed

¿Qué dijo Pampita de los rumores de romance con Enzo Fernández?

El 2025 se acerca a su final y el balance para Enzo Fernández resulta tan intenso como inesperado. No solo atravesó uno de los períodos más turbulentos de su carrera profesional, sino que también quedó inmerso en una seguidilla de rumores vinculados al mundo del espectáculo. En medio de ese clima, fue Pampita quien decidió poner fin a las especulaciones y revelar el contenido del mensaje que le envió a Valentina Cervantes, la madre de la hija del futbolista.

Durante varios meses, Enzo Fernández había puesto en pausa su relación con Cervantes, lo que abrió la puerta a teorías de todo tipo y a versiones que lo relacionaban sentimentalmente con figuras como Wanda Nara, Nicki Nicole e incluso la propia modelo y conductora. Aquella situación tomó fuerza en redes y medios, alimentando una historia que terminó por incomodar a todas las partes involucradas.

En ese contexto, a mediados de julio, Valentina Cervantes optó por referirse al tema y confirmó que Pampita había tenido un gesto directo con ella. “Vi que hubo rumores, pero nunca fue un tema. Ella me mandó un mensaje, hablamos... es una gran mujer. Es lo único que puedo decir de ella”, expresó entonces, dejando en claro que entre ambas había existido una conversación privada destinada a aclarar cualquier malentendido.

Este lunes fue el turno de Pampita de contar su versión. Durante su visita al streaming Olga, desmintió rotundamente cualquier vínculo con el jugador y explicó cómo decidió manejar la situación ante la insistencia del entorno. Relató que todo comenzó cuando uno de sus hijos le acercó la información. “Viene un día mi hijo Beltrán y me dice ‘¿mamá, vos estás saliendo con Enzo Fernández?’. Y le digo ‘primero, podría ser mi hijo y después, no’”, recordó con humor, aunque admitió que el revuelo se amplificó porque los compañeros del colegio también habían visto los rumores en TikTok.

A partir de ese momento, la modelo decidió tomar la iniciativa y comunicarse directamente con Valentina Cervantes. “Llamé a Valu, que en ese momento estaban separados me parece, y le dije ‘mirá, no lo conozco’. Yo fui a ver un partido porque me invitó mi novio, Martín (Pepa)”, explicó, remarcando que su presencia en el estadio nada tenía que ver con Enzo Fernández. Para despejar cualquier duda, incluso le envió fotografías del día del partido, donde se la veía acompañada por su pareja.

De esta manera, Pampita no solo negó cualquier tipo de vínculo sentimental con Enzo Fernández, campeón del mundo, sino que además dejó claro que ya estaba iniciando una nueva relación, aunque todavía no la había hecho pública. Su intervención terminó de desactivar un rumor que había crecido sin freno y que, según ambas protagonistas, nunca tuvo asidero en la realidad.