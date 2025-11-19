Mauro Szeta cumplió en vivo el mayor sueño de su vida: "¡Es un fetiche!"

Lo que siguió fue una escena que combinó nostalgia, humor y emoción. Con la cortina clásica de Un intruso, de Andrés Calamaro, sonando de fondo, Szeta, Pallares y Lussich descendieron la escalera al mejor estilo de las grandes aperturas del ciclo.

De esta manera, Mauro Szeta no solo fue invitado de Intrusos, sino protagonista de un instante que quedará grabado como uno de los momentos más entrañables del ciclo.

¿Mauro Szeta se encontró con una prima en el programa de Sergio Lapegüe?

Días atrás, el periodista especializado en policiales Mauro Szeta vivió un momento tan inesperado como increíble, cuando el móvil de Lape Club Social Informativo (América TV) recorría los negocios de la zona de Flores y, entre las personas entrevistadas, reconoció a su prima.

Lo cierto es que Martín Salwe caminaba por los locales del popular barrio comercial en busca de opciones de regalos de cara al Día de la Madre, que se celebra este domingo 19 de octubre, cuando al ingresar a un local de ropa le consultó a una de las mujeres presentes cómo festejaría su día este fin de semana. Fue entonces cuando el periodista, desde el estudio, detectó sorprendido que se trataba de su pariente.

"¿El domingo festeja usted?", fue la pregunta del movilero. "Festejo, festejo... En mi casa, con mis nietas", alcanzó a responder la señora, cuando Mauro dijo al aire "¡es mi tía!". Tras escuchar ese dato, Salwe no dudó en consultarle: "¿Vos sos algo de Mauro Szeta?".

"Sí, es mi primo", fue la respuesta de la mujer, feliz de estar saliendo en televisión, aunque sin imaginar que se trataba del programa en el que trabaja su familiar. Así, cuando le informaron que Mauro estaba del otro lado, la sorpresa fue total.

Rápido de reflejos, Martín Salwe le colocó un retorno a la señora para que pudiera hablar en vivo con su primo. Mientras la conectaban, el conductor del ciclo de América TV bromeó diciendo que el programa parecía el recordado ciclo de Franco Bagnato, Gente que busca gente, mientras Szeta confesaba que había faltado a la última reunión familiar.

"¡Hola! ¿Qué decís? No pude ir al último encuentro. Me quedé re caliente que no llegué por tiempo. Te mando un beso. ¡Qué coincidencia que justo Martín va a hacer la nota y estás vos ahí!", le expresó el periodista a su pariente.

"Yo dije, uy, bueno, quería saludar a este chico, que lo veo siempre. Así que bueno. Escuchame. Besos para vos", respondió la señora con una sonrisa de oreja a oreja.

Así las cosas, Mauro Szeta tuvo palabras muy cariñosas para con su prima. "Quiero destacar que ella es una de las que junta a nuestra familia", confió emocionado, mientras le prometía que en la próxima reunión estará presente.

En tanto, para sumar un toque de humor, Lape preguntó pícaro: "¿Podemos ir nosotros también? ¿Podemos ir nosotros los del club?", a lo que la mujer respondió con un rotundo "¡sí, vengan todos!". ¡Increíble!