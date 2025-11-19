Un conductor muy reconocido pegó el portazo y deja su programa: los motivos

Se trata de Fernando Dente, quien finalmente dejó Paraíso Fiscal, el ciclo que llevaba adelante en OLGA de lunes a viernes de 6 a 8. La salida no se debió a conflictos internos ni a desacuerdos creativos, sino a dos motivos: Dente recibió una propuesta laboral tan fuerte y tentadora que, en sus palabras, resultaba directamente “irrechazable”. Además, se sumó un factor imprescindible que es el cansancio físico de levantarse tan temprano.

La panelista explicó que en el canal de streaming no cayó bien que la información trascendiera, ya que todavía no cuentan con un reemplazo. Según señaló, la empresa “está esperando… que lo va a hacer en diciembre” para iniciar la búsqueda de alguien que ocupe su lugar. La intención es definir al nuevo conductor y comunicarlo al equipo an|tes de que Dente se despida definitivamente.

Cuánto tiempo estuvo Fernando Dente en Paraíso Fiscal

En marzo de 2024, Fernando Dente se sumó oficialmente como conductor de Paraíso Fiscal en el canal de streaming OLGA, con un horario matutino de 6 a 8. A su lado, lo acompañaron Fer Dente, Luciana Geuna, Martín Reich, Sebastián Davidovsky y Tania Wed, formando un equipo estable para el programa.

Desde su debut en esa franja, no solo trajo informes y actualidad, sino también momentos de humor y debate, lo que permitió a Dente consolidarse como figura importante en la propuesta de contenido del nuevo canal.

El programa significó muchísimo para él, tanto en lo personal como en lo profesional, por lo que su salida seguramente no habrá sido una decisión fácil. Así comunicaba el fin del primer año en el ciclo.

"9 meses de madrugar y madrugar. El privilegio de empezar los días con Luciana Geuna, Noelia Custodia, y Tania Wed es indescriptible. Disfruté mucho nuestro primer año en ese horario que ni siquiera califica como mañana. Es como un limbo y en ese limbo nos encontramos, nos conocimos y aprendí un montón", escribió en aquel momento de sentida manera.

Además, agregó lo contento que estaba por ser parte del ciclo de actualidad: "Fuimos compañía para que arranques el día. Fuimos compañía a la distancia para los que viven afuera del país y se querían sentir un poquito más cerca, fuimos la primera información que recibías cuando arrancabas tu día y si tuvimos suerte, los que te sacamos la primera sonrisa del día".

"Gracias a todo el equipo enorme que nos hizo la vida más fácil y más linda todos los días desde el control y gracias Olga por confiarnos este tesoro que es Parsiso Fiscal (que sigue todo el verano con un equipo superlativo con Grego Rosello, Chinita Ansa, Tania Wed...", concluyó.