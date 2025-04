La confesión sexual del novio de Luz que escandalizó a todos en Gran Hermano 2024

En las últimas horas, en X se hizo viral una charla del novio de Luz con el resto de los participantes.

En la conversación, El Pestañas confesó que lleva seis meses sin tener relaciones sexuales, que es el tiempo que su pareja lleva encerrada en el reality.

"Cuando ella entró yo le dije que la relación era abierta. Como ella me tuvo respeto acá, yo se lo tuve afuera. O sea que llevo 6 meses sin...", reveló el muchacho.

Tato enfrentó cara a cara a El Pestañas y habló de su relación con Luz en Gran Hermano 2024

Santiago Algorta y Luz Tito tuvieron muy buena onda desde el inicio de Gran Hermano 2024. Con el correr de las semanas, el uruguayo y la jujeña forjaron una alianza y así avanzaron en el juego más exitoso de la TV.

La química entre ellos es tan evidente que se llegó a hablar de un posible romance. Anoche, El Pestañas, el novio de la morocha, ingresó a la casa, al igual que los familiares del resto de los participantes.

Había mucha expectativa por el cara a cara entre Tato y el pretendiente de Luz. Se creía que podía haber tensión. Sin embargo, reinó la paz entre ellos ya que el muchacho sabe que su pareja y el uruguayo solo tienen un vínculo de amistad.

En una charla en el streaming room, la jujeña recordó que recordó todo lo que pasó con Selva Pérez, cuando la insultó y trató de “calienta braguetas”.

“La agarré y le dije si podíamos hablar afuera. Le digo que no tengo mi pareja, que voy a jugar como quiero. ‘Si no lo cuidás a tu novio’, que no sé qué. Después te empezás a hacer la cabeza sobre lo que se muestra afuera”, relató.

Luz advirtió en que el objetivo era dejar solo a los dos: “No lo van a lograr. Dije ‘no nos separemos’. Hasta que un día ella vino a pedir perdón con los ojos llorosos”.

El Pestañas, entonces, reconoció la buena química de su novia con Tato. “Se nota que son amigos, a lo mejor afuera pueden mostrar lo que sea, pero son amigos. Es un comentario muy desubicado porque cómo le va a decir ’calienta braguetas’ por tener un amigo”, comentó.