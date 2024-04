La fuerte conversación de Florencia con Furia donde le tiró una bomba en Gran Hermano

En ese momento, Mauro Dalessio se sumó a la charla, al comentar: “Yo, viéndolo es como que tiene miedo que lo influya en algo”, mientras que Florencia seguía pensando en voz alto, claramente molesta: “Capaz los dos 2 bolud... le comen la cabeza, que sé yo”.

Furia, Florencia y Mauro - captura GH2023.jpg

Claro que tras viralizarse ese momento, desde las redes sociales no tardaron en concluir que Furia y Florencia hablaban de las actitudes de Nicolás Grosman para con la modelo con la que viene manteniendo una relación sentimental, y entendiendo que su accionar podría ser consecuencia de su alianza con Bautista y Martín, quienes conforman el grupo de Los Bro.

Como era de esperar, las reacciones virtuales no tardaron en ponerse de un lado o el otro con comentarios como “Un poquito de autocrítica Flor”, “La bancamos, muy vueltero y cero responsabilidad afectiva él”, “La chanta usa todo para destruir emocionalmente a una chica de 20 años” o “¿Por qué mete a los amigos?”.

Embed

Las cosas no están nada bien entre Florencia Regidor y Nicolás Grosman en la casa de Gran Hermano. La estudiante de Relaciones Públicas está harta del muchacho, que no define qué siente verdaderamente por ella.

En una charla con Furia y Mauro D'Alessio, la rubia contó que, en las últimas horas, el chico tuvo una actitud muy fea con ella, que la hace pensar en romper la relación.

"Me fui a dormir temprano y no podía dormir. Estaba ansiosa. Me senté al lado de él y le dije: 'no puedo dormir, ¿podemos dormir juntos?'. Me respondió: 'prefiero dolor solo'. Yo le iba a empezar a gritar ahí, pero me quedé tranquila", detalló Flor al conversar con Juliana.

nico flor.jpg

"¿Qué te cuesta hacerlo por mí? 'Lo que pasa es que duermo incómodo', me dijo. 'Ya sé que dormís incómodo, yo también duermo incómoda, pero me siento mal y con vos me duermo más rápido', le contesté", siguió.

Flor dejó entrever que esta crisis podría derivar en el fin de la relación. "Ya está, ¡basta! ¡Estoy quedando como una estúpida! No me podés decir un día sí, un día no, un te pinta y otro día no", remató.