La fuerte decisión de Daniela Celis y Thiago Medina en medio de los rumores de embarazo

Al salir de la casa de Gran Hermano, ambos apostaron al amor y dieron un importante paso al mudarse juntos a un departamento. Sin embargo, según comunicó Dani, habrían terminado con la convivencia.

Todo se dio durante su programa de streaming, Fuera de Joda, donde La Tora le hizo una pregunta que dejó todo en evidencia. "¿Estás viviendo con Mara? ¿Vas a tu departamento y volvés? ¿Estás en tu departamento y a veces vas a lo de Marita?", consultó en referencia a la hermana de la ex participante.

"Estoy viviendo con Mara y con mi ahijado", contestó Dani dejando en claro que decidió tomar distancia de Thiago y encendió la alarmas de una crisis en la pareja.

Daniela Celis rompió el silencio y se refirió a la posibilidad de estar embarazada de mellizos

En los últimos días circularon fuertes rumores acerca de un posible embarazado en la pareja de los ex participantes de Gran Hermano (Telefe), Daniela Celis y Thiago Medina. Frente a esto, la joven decidió dar su versión de los hechos y aclaró la situación de una vez por todas.

Todo comenzó cuando le consultaron en redes sociales a la periodista Pilar Smith acerca de este rumor y la misma contestó: “Me llegó info pero le escribí para que me lo confirme y no responde. Yo creo que si”.

Luego le pidieron más detalles sobre el tema y especificó: "Que está embrazada de mellizos, aún no me responde. Banquemos a que ellos lo confirmen. A mi me lo dan como hecho".

Pilar Smith sobre Daniela Celis

Tras estas declaraciones, Estefi Berardi decidió indagar al respecto y también le escribió a la ex Gran Hermano. Para su suerte, logró comunicarse con ella y replicó su respuesta a través de su cuenta de Twitter.

"Daniela de GH desmintió el rumor de su supuesto embarazo de mellizos. Me dijo que se hizo un análisis de laboratorio y tiene negativo esa cuestión", informó.