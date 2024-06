La fuerte exigencia de Susana Roccasalvo para entrevistar a Furia de Gran Hermano

furia 3.jpeg

“Yo estoy aterrada porque la tengo que recibir acá. Le voy a pedir a Canal 9 que me mande la comisaría porque capaz me faja al aire”, disparó Roccasalvo desde Implacabes días pasados. Al tiempo que inmediatamente, el panelista Daniel Gómez Rinaldi opinó que Juliana no era un buen ejemplo para ganarse los 70 millones de pesos que hay en juego.

En tanto, en las últimas horas circuló la fuerte versión de que Scaglione podría participar en una menor cantidad de las entrevistas pautadas por contrato. Hasta ahora, sí ya está confirmada la presencia de Furia en Cortá por Lozano, aunque con extremos cuidados para evitar que vuelvan a generarse los disturbios del domingo pasado, cuando Juliana quedó fuera de concurso y sus fanáticos hicieron enormes destrozos en las inmediaciones del canal.

Se supo la importante suma de dinero que ofrecen por la presencia de Furia tras su salida de Gran Hermano

Sin bien Furia no ganó Gran Hermano, no le va a faltar oportunidad de ganar el dinero que tanto deseaba, aunque lo hará de a montos más pequeños ya que se supo que ya hay ofertas por sus “presencias”.

Hace unas horas se conoció que Flavio Mendoza se hizo eco de la eliminación de Juliana, ofreciéndole un trabajo en alguno de sus espectáculos. Y ahora Ana Laura Román contó en El Impertinente (Net TV) que también empezó a “cotizar” en eventos.

“Acá tengo una info que nos pasa Pablo Cabaleiro que nos está mirando y me cuenta que ya están ofreciendo por la presencia de Furia, no es que ella está pidiendo, sino que están ofreciendo 5 mil dólares por la presencia”, dijo la periodista uruguaya.

"¿Saben lo que es ir a hacer una presencia? Es ir 10 minutos a pararte delante del banner, sacarte 3 fotos y te vas”, señaló Dente, que también suele realizar ese tipo de trabajos los fines de semana.