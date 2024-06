Llantos, explicaciones y contradicción: así fue el polémico debate de Furia en Gran Hermano

furia bebé .jpg

Antes de contar su experiencia en el reality, el conductor Santiago del Moro reveló que Laura Ubfal, fiel seguidora de Furia, lloró antes de que comience el programa.

Luego, la doble de riesgo explicó por qué quiso entrar al reality. "Quería cambiar mi vida", aseguró. "Me sentía muy ahogada con el hecho de no poder comprarme nada. Todo era trabajar para comprarme la comida, lo básico", afirmó.

Más tarde, otra de las analistas que siempre apoyó a Furia, Eliana Guercio, se quebró al expresarle su admiración. "Me cambiaste la vida desde que me quebré el tobillo, fuiste mi entretenimiento diario y gracias a vos, no me deprimí como me habían pronosticado", le confesó Guercio.

En otra parte, Furia se refirió a la sanción que recibió cuando tuvo la feroz pelea con Mauro Dalessio. "Venía pidiendo hace bastante que me la sacarán porque la persona por la cual me la habían puesto ya no estaba en la casa y con los que me grité tampoco estaban ahí", contó.

Luego, la panelista Sol Pérez le preguntó por escenas específicas, dentro del juego, donde ella había dicho que alguien estaba escuchándola detrás de la puerta y en realidad no había nadie. “Hay dos cosas importantes en el juego. Una es intentar dormir porque si no estás delirando, literal. Después, muy importante, es jugar con la cabeza del otro, en lo que es psicológico. Hay una persona que me lo va a creer y otra que dirá, ‘ey, te está manipulando’. Yo me encontré con muchos jugadores que sé que son maquiavélicos, grandes jugadores que están afuera ahora, fueron grandes jugadores psicológicos. Son manipuladores, falsos, fallutos y yo soy la buena”, se defendió.

También Furia dio su parecer sobre lo que es violencia. “Gran Hermano no avala ningún tipo de violencia, pero discutir y gritar no lo es. Insultar no es violencia”, sostuvo. "Insultar sí lo es", le retrucó Ceferino Reato. “¿Usted cuántas veces se enojó en su vi? ¿usted nunca puteó? A mí me encantaría que alguna vez entres a jugar”, le respondió.

La importante propuesta laboral que recibió Furia a horas de quedar eliminada de Gran Hermano

El último martes la jugadora más polémica de Gran Hermano (Telefe), Juliana 'Furia' Scaglione, quedó eliminada del reality. La doble de riesgo se fue de la casa más famosa del país con el 62,4 por ciento de votos del público.

Aunque a la tatuada todavía no le entregaron su teléfono celular y continúa en aislamiento en el hotel, la reciente eliminada ya recibió una importante propuesta laboral por parte de una figura del espectáculo.

El productor y director Flavio Mendoza publicó en X (ex Twitter) un mensaje para Furia. “¿Furia estás lista para mi nuevo show?”, escribió el artista mostrando interés en sumar a Scaglione en algún futuro proyecto.

Las reacciones de los fanáticos y los haters no tardaron en llegar y expusieron sus opiniones al respecto. "Está más lista para el loquero que para laburar"; "Te vas a arrepentir, jajaja"; "Nace una estrella en el espectáculo", y "Ella es show, ¡la van a romper toda! Nuestra Gran hermana", entre otros.

Esta no fue la única propuesta, porque en Intrusos (América TV) contaron que la jugadora fue tentada para volver a la casa de Gran Hermano y ser participante de la edición chilena del reality. "Fue convocada para edición de GH Chile, que empieza a grabarse en la casa de Argentina, con la conducción de Cecilia Bolocco", contó Guido Záffora.