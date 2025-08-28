La fuerte infidelidad de Nico González a Paloma Silberberg que marcó un antes y un después en su relación

Si bien ellos se habían separados, todo había sido en buenos términos, pero esas imágenes cambiaron todo. "Después de que me había llorado, había quedado bien, me iba a ayudar económicamente...Los vi en el living, en la pileta. La mujer era argentina. No sé quién es, pero las cámaras tienen micrófonos".

Embed

Qué pasó realmente entre Sabrina Rojas y Nicolás González y qué explicación hay del video en el boliche

Tras la difusión en LAM (América TV) por parte de Pepe Ochoa de un video donde se veía a Sabrina Rojas conversando animadamente y muy cerca del futbolista Nicolás González en un boliche el pasado fin de semana, la conductora de Pasó en América rompió el silencio en el ciclo que conduce junto al periodista Augusto Tartúfoli.

"¿Es botinera o no es botinera?", se preguntó el conductor, mientras su compañera sonreía con picardía y se preparaba para aclarar los rumores sobre su reciente encuentro con el jugador de la Juventus y la Selección Argentina.

"El chico está de novio, chicos no. Venía en el auto, me empezó a explotar el teléfono y dije qué pasó... Siempre yo pienso tragedia. Digo quién salió en pelotas", explicó la ex de Castro ntes de contar lo que pasó con el deportista.

"En LAM hicieron un enigmático donde dijeron que yo había tenido o tuve un romance con Nicolás González, que chapamos en el boliche y que de ahí nos fuimos. Si algo hubiese sido verdad tal vez me llamo a silencio y sana, sana. Pero me quiero tomar el tiempo para aclarar que no es así", aseguró con firmeza.

Luego, explicó con detalle cómo transcurrió la noche: "Charlé con él, fui a un lugar como suelo salir con amigas y había mucha gente alrededor. Me saqué foto con chicos que estaban ahí... Entendí que eran amigos de él. Estoy tomando fernet y él me habla para preguntarme qué estaba tomando. Había mucha gente. Los boliches muy llenos y estábamos todos mezclados".

Rojas calificó la interacción como intrascendente: "la conversación fue muy tonta". Y agregó: "Yo no sabía quién era. En el boliche uno habla así, que parece que hasta me estoy chapando a mis amigas, porque hablamos muy fuerte por la música".

Describió también un momento de confusión y sorpresa: "Le digo 'vos sos muy joven'... como que yo estaba desubicada, era la Cris Morena. Había gente que se alborotaba y me dice 'vos no sabés quién soy yo' y me cuenta y le digo 'mi hijo se muere si se entera que estoy hablando con vos'. Y ahí terminó todo... Y me fui sola, nadie chapó con nadie", afirmó tajante.

Por último, entre risas, Rojas compartió cómo contó la situación a sus hijos: "Al otro día le conté a mis hijos. Fausto me dice '¿no le pediste una foto?' y Esperanza, mirá qué sabia..., me dice: 'si estuviste hablando en un boliche seguro van a decir que es su novio'. Pero nada que ver, él tiene novia".