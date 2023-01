La fuerte queja de dos ex participantes de Gran Hermano 2022: "Dejamos todo para entrar y..."

Embed

"Yo estoy con bronca porque quisiera estar adentro y no acá. La verdad que es muy fuerte verlo de afuera. Y con mucha bronca porque quería jugar el juego del auto, que es por lo que yo entré", afirmó Reverdito en una nota con LAM (América TV).

"Pero bueno nada, contento, la verdad es que estoy feliz y esperando una oportunidad a ver si aparece un trabajito, ya que estamos, pedimos... Presencias, me muero por hacer una obra de teatro", siguió.

Por último, Martina blanqueó que están un tanto decepcionados con el rédito que obtuvieron tras su corta estadía en GH. "Yo tenía una expectativa más alta de las cosas que iban a salir, medio como que dejamos todo para entrar y, si bien estoy super agradecida porque es una oportunidad única, la verdad es que pensé que iban a caer más cosas. Pero nada, siempre con los brazos abiertos y esperando la oportunidad", sentenció.

image.png

Gran Hermano 2022: Thiago le mintió en la cara a Maxi y quedó en evidencia su jugada

El miércoles, en medio de la gala de nominación de Gran Hermano 2022, Thiago Medina fue al confesionario y dio sus votos. Cuando salió, Maxi Guidici lo encaró y le hizo una pregunta crucial.

El cordobés quiso saber si el joven de La Matanza votó a El Conejo en la nominación anterior, que marcó la posterior salida de Alexis Quiroga del reality.

"¿Lo nominaste al Cone?", indagó Maxi. "¿Cuándo? ¿Ahora? No, si no está El Cone acá", le respondió Thiago. "En la anterior... en la anterior, sí", le dijo su amigo. "¿En está que se fue, no?", siguió el novio de Tini. "En esta no, en la anterior, le di un punto", precisó el muchacho, un tanto nervioso.

Este jueves, el cordobés tendrá que tomar una decisión y salvar a uno de los nominados. Tiene que elegir entre Thiago, Agustín, Nacho o Camila. En las redes, muchos usuarios creen que optará por Nacho porque sospecha que el joven de La Matanza lo traicionó a Alexis.