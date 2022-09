La fuerte reacción de Cande Tinelli contra Ángel de Brito

“Palabras que jamás salieron de mi boca”, comenzó diciendo la diseñadora notablemente enojada, y fue por más.

“Esto es una mentira absoluta. Por favor, sean ‘impecables’ con sus palabras, no pueden inventar gratuitamente cosas que están muy lejos de la realidad”, añadió la jurado de Canta Conmigo Ahora (El Trece)

En el marco de su separación de Coti Sorokin, fue Cande quien comenzó a ventilar información sobre su estado de ánimo, y el músico también hizo lo suyo.

Por un lado, ella publicó la contundente frase “Cuida lo que quieres, es carísimo perder lo que no tiene precio”; mientras que el artista decidió compartir “Cuanta poesía que escribían nuestros cuerpos, quien la escribirá si vos ya no estás. La casa está vacía como hoy está mi vida. Sabes no estoy feliz porque sé que te perdí”.

Cande Tinelli sobre su separación de Coti Sorokin: "Los hombres son todos unos bol..."

Luego de tanto esquivarle a las declaraciones, finalmente este martes en LAM (América TV), Cande Tinelli confirmó definitivamente su separación de Coti Sorokin.

"Hay un impasse, esta todo bien igual, pero prefiero no hablar", dijo la diseñadora afirmando la ruptura, y confesó: "Me siento bien conmigo misma, que es lo más importante. Me agarró bien parada".

Al ser consultada sobre su presencia en Canta Conmigo Ahora, sin el cantante, aclaró: "Él estuvo con la gira. Ahora volvió, se tenía que ir por esos compromisos".

"Yo me quise quedar porque me quería comprometer con mi viejo, el laburo. Quería ser responsable y estar hasta el final. Si es que se puede", continuó.

Al referirse a los posteos románticos que realizó Coti, la it gil dijo entre risas, “está muy posteador… es que los hombres son tan bolu…”, y aseguró quererlo mucho y haber finalizado la relación en muy buenos términos.