La fulminante respuesta de Cinthia Fernández al llanto de Matías Defederico

“Sé que no soy el mejor papá”, indicaba el título de una de nota que publicó el sitio Ciudad Magazine en Twitter. Cinthia lo tomó y le respondió desde ahí: “Al menos en algo dijiste la verdad… en el título de la nota #PapáLuchón”.

Y, para terminar, agregó: “¿Trabas de perder lo diario? ¿Así se llama a no venir por caprichito de no querer entrar a dejar las nenas en la puerta de su casa y no hacerlas caminar 6 cuadras? ¿O al ‘no puedo ir hoy porque tengo unos temas personales’, y después lo veías en la cancha a las 2 horas?”.

En la nota con A la tarde, Defederico dijo entre lágrimas: "No soy el mejor papá, lo sé, pero estoy aprendiendo. Estuve mucho tiempo fuera del país sin ellas y me perdí un montón de cosas. Pero lo quiero reconstruir".

El duelo judicial entre Cinthia Fernández y Matías Defederico por sus tres hijas -Charis, Bella y Francesca- sigue teniendo nuevos capítulos semana a semana en la Justicia.

Desde su cuenta de Instagram, el ex futbolista fue contundente al notificar una revocación de medida cautelar que había solicitado su ex pareja, de quien se separó en 2016 y la relación terminó de mala manera, con diferencias públicas y en el plano legal.

Defederico anunció así la medida judicial en contra de la panelista, quien suele contar todo lo sucedido en el ámbito legal con el padre de sus hijas desde las redes.

"Hasta la Justicia se está dando cuenta de que la única traba del amor con mis hijas sos vos. Las amo hijas, siempre luchando por ustedes tres", describió Matías Defederico junto a un escrito judicial que sostiene que Cinthia Fernández pondría "trabas injustificadas" para que él no pueda ver a las nenas.

Y agregó picante con el emoji de un beso: "Querida progenitora, te revocaron tu cautelar. Revés judicial, pero este no lo contas ni festejas".