La furia al aire de Virginia Gallardo tras ser acusada de cómplice de Aníbal Lotocki

"No fue una mala decisión querer hacerse un tratamiento de cirugía estética, ese no es el error, el error fue caer en las manos de este tipo", comenzó su descargo la panelista.

Embed

Y remarcó sobre el querer hacerse un retoque estético: "No es un error, es algo natural, en buenas manos hasta a veces te cambia para bien".

“¿Sabes la cantidad de insultos que tuve el fin de semana diciendo que soy tan cómplice como todos porque no voy a la Justicia? Ya expliqué cien veces el caso”, explicó sobre los mensaje que recibió en los últimos días.

Y añadió: “Tenemos un grupo de 100 personas de nuevas víctimas para juntar fuerzas ¡Como si hiciera falta que tuviéramos que juntar, como si no fuera suficiente que ya hay cuatro personas muertas!”.

“Cuando yo fui a la Justicia fue la misma Justicia la que me dijo ‘nena, perdés el tiempo. ¿Cómo vas a demostrar que tenés dolores?’. Cuando solo tendría que bastar que tengo el producto en el cuerpo, dar dónde me operé y en qué condiciones que me operé. Eso tendría que ser suficiente, por eso me indigna”, finalizó Virginia Gallardo.

virginia gallardo 1.jpg

Virginia Gallardo se cansó de las mentiras y reveló que sustancia le colocó Aníbal Lotocki

Virginia Gallardo es una de las famosas que hace ya varios años denuncia al médico Aníbal Lotocki luego de ser operada por él en el año 2011.

Si bien la modelo ha hecho numerosos descargos en televisión, tras la muerte de Silvina Luna, se pronunció nuevamente en contra del polémica cirujano.

Todo sucedió en Socios del Espectáculo, El Trece, donde Virginia se desarrolla como panelista. Allí le realizaron una entrevista al periodista Ignacio González Prieto, para hablar acerca de la investigación que se llevará a cabo tras la muerte de Silvina.

En ese sentido, el periodista hizo referencia al metacrilato y explicó: “El metracilato es prácticamente la silicona, que en una prótesis mamaria o un glúteo va encapsulada, pero vos no la podes liberar al cuerpo”.

Fue entonces cuando la panelista lo interrumpió y aseguró: “Tampoco era metacrilato. De hecho en algún momento, porque recordaba charlas viejas, él salió a decir que era subiton”.

“Nos íbamos enterando ahí. Hablamos de pegamento para caderas, para prótesis dentales, pero metacrilato no. Inclusive en una mediación, la abogada de Lotocki llevó a la única proveedora y me confirma que me estaban mintiendo”, contó.