La furia del marido de Noelia Marzol tras el incómodo comentario de Flor Vigna

Ahí, la conductora Flor de la V le preguntó: “Cuando volviste a tu casa, ¿hablaste con tu marido de esta situación?”. “Sí, está re caliente Ramiro pero porque me defiende”, confesó.

“Sabe que es un lugar que a mí no me queda cómodo. No me gusta todo lo que está sucediendo, creo que Flor en algún punto se dio cuenta que la pifió”, sostuvo.

Embed

Cinthia Fernández aniquiló a Flor Vigna tras mandar al frente a Noelia Marzol en el Bailando

Desde sus redes sociales Cinthia Fernández fulminó a Flor Vigna, luego de que la cantante le hiciera un incómodo comentario a Noelia Marzol en el Bailando 2023 (América TV).

“Con Noe hemos compartido un picaflor. Pero ahora ella es una mujer hermosa, casada, y que tiene muchos códigos”, dijo el martes la flamante jurado del certamen frente a Marzol y a su marido Ramiro.

Fernández, al ver toda la secuencia entre Vigna y Marzol en el Bailando 2023, escribió en Twitter: "Todo bien, pero cualquiera lo que hizo Vigna con Marzol adelante del marido... Le llegás a hacer eso a ella… Empieza con diminutivos a decirte: 'esa caquita que tiras no está buena'".

cinthia fernández_tuit.jpg

Pero eso no quedó ahí, porque este miércoles Flor estuvo en Intrusos (América TV) se refirió al tema, y la modelo volvió a tuitear contra la novia de Luciano Castro.

"Lo de Vigna es te juro de no creer... Chabona estuviste mal. Encima se hace la ponyland cuando le preguntan algo que no quiere responder dice: 'tenía muchas cosas que hacer y vine acá'; 'hablemos de cosas lindas'. ¿Qué le pasa a Britney low cost?", disparó furiosa.