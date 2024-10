La furia de Fátima Florez tras ser acusada de estafadora: "¿Quieren que vaya presa?"

"Estafadora es un delito por el cual una persona puede ir presa. ¿Qué quieren? ¿Que vaya presa? No voy a ir presa porque yo no cometí ningún delito. Pero sí me están ensuciando con mi gente, con mi país y con mi público", siguió furiosa.

"Después para aclarar salen en chiquitito, pero para hacer mier..., hacen mier... a los que somos débiles, a los que nos rompimos el cu... desde chiquitos que no nos regaló nadie nada. Me están haciendo mier..., ¿cómo querés que te conteste?", continuó indignada.

Por último, Fátima resaltó: "Hacé rating con otra cosa, no matándome a mí. Yo estoy en Estados Unidos, nena. ¿Qué querés, que vaya presa por la culpa de ustedes? ¿Vos tomás conciencia o no entendés? ¿O por medio puntito de rating van a matar a alguien un día?".

Se conoció una fuerte denuncia contra Fátima Florez: abandonos, deudas y estafa

Este viernes en LAM (América) el panelista Pepe Ochoa sacó a la luz una importante denuncia contra Fátima Florez por deudas con sus bailares y el teatro tras sus últimos shows en Estados Unidos.

“Nos estafaron olímpicamente. Hicieron tres shows, no le pagaron a nadie, y ahora andan como si nada hubiese pasado. Dejaron todos nuestras pertenencias en el teatro, las cuales no libra el lugar, por la productora y ella le deben 20 mil dólares”, le escribió a Pepe alguien del personal.

Además, en el mismo mensaje, agregó: “Nos cancelaron la mitad de los shows que teníamos firmados por contrato. Se borraron sin pagarnos la última semana de ensayo. Nos dijo que no hay más plata que se pago hasta donde se pudo”.

“Todo esto pasó hace dos semanas, esta persona que me está hablando me dice que estuvieron toda la semana pasada y parte de está intentando conciliar y hablarles. Los terminaron bloqueando a todos”, detalló el panelista.

En cuanto a la situación de la actriz, puntualizó: “Fátima en este momento está en Los Ángeles con el productor que firmó todos los contratos con los bailarines. El teatro tiene todos sus vestuarios, que ella también usa en shows de Argentina".