Julieta Prandi apuntó contra Nicole Neumann por el apodo a Pampita: "Yo no tengo dos caras"

“Nunca la mandé al frente a Nicole porque no me correspondía. Pero una cosa es que no diga quién es, y otra cosa es que me señales a mí y yo me cargue tu mochila. Cada uno con la mochila que le corresponde. Igual Caro lo sabe, lo hemos hablado y lo tiene clarísimo. No hay ninguna duda acá”, cerró Prandi.

Julieta Prandi habló de su relación con Emanuel Ortega

Dejando de lado lo mediático, la modelos también habló de su vida amorosa cuando en la sección el ‘Disco de tu vida’ eligió una canción de Elvis Presley para dedicarle a su novio Emanuel Ortega: "Encontré la persona indicada para mí, él es mi compañero, es el hombre que yo quería encontrar".

Mientras que recordó cómo iniciaron su historia de amor: “Instagram le sugirió una foto mía, él se quedó viéndola y decía que yo le hablaba con la foto, algo le pasó con mi mirada y dijo ‘yo le tengo que escribir’. Me escribió y me dijo ‘esta foto dice muchas cosas hermosas’. Yo pensé que me lo decía por el texto, pero me estaba hablando de lo que yo decía con la mirada. Le respondí, me presenté y al día siguiente estábamos hablando por teléfono. Empezamos a hablar cinco horas diarias, él en Miami y yo acá. A los dos meses se vino en un vuelo de repatriados y nunca más nos separados”.

Finalmente, Prandi también habló de la batalla judicial contra su ex y padre de sus hijos, Claudio Contardi, a quién denunció por haber sufrido varios tipos de violencia: “Ya llevo 5 años, creo que casación está por rechazar su apelación numero mil. Espero el año que viene tener mi juicio… Y en la parte civil ya están los abogados hace rato con tema de división de bienes que no se hizo, cuota alimentaria que no se cobra… En fin, es largo”.