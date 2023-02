Tini Stoessel reveló cómo fue su primera noche con Rodrigo de Paul: "Hubo un..."

“Yo soy re enamoradiza. Me pasó. Con Rodri decimos que la primera vez que nos vimos ya hubo una conexión zarpada. Fue vernos y decimos ‘vos sos muy especial’. A él le pasó lo mismo y hay algo más”, expresó la cantante con Alejandra Maglietti para Vale 97.5.

Luego expresó que lo más lindo es que a la otra persona le pase lo mismo, es decir que el amor sea correspondido: “Tengo tantas cosas también en mi vida, más allá del amor, que son mi prioridad y son súper importantes. Pero yo sé que el día de mañana puedo seguir siendo feliz. Es lindo que a la otra persona le pase lo mismo estando con vos”.

Por otro lado, Tini habló de su situación profesional y de lo que creció en este último tiempo como artista a nivel mundial: “Fueron dos años y medio que parecen diez. Pasaron muchas cosas a nivel personal y profesional. Es un proceso de álbum que marca una etapa muy importante en mi vida. Yo creo que nunca me voy a olvidar”.

Y sobre su última canción, señaló: “Cupido puede ser una canción recontra para moverse y bailar, pero una amiga me dijo ‘Qué triste que es’. Vos te ponés a escuchar la letra y hay una profundidad, te ponés a razonar”.

tini y de paul san valentin.jpg

Sebastián Yatra está en Argentina y se lo vio muy cerca de Tini Stoessel

El 14 de febrero, Día de los enamorados, Tini Stoessel lanzó el video de su nuevo tema "Cupido" y, muchos, aseguran que fue dedicado a su ex, Sebastián Yatra.

Lo cierto es que en medio de estos rumores, se supo que el colombiano se habría cruzado con la Triple T en un conocido hotel de Buenos Aires.

"Me contaron que Yatra está en Argentina parando en Puerto Madero en el Hotel Faena, su ex ayer lanzó un tema y parecería ser que fue en el mismo hotel...Qué cerquita todo!!!!!!", escribió la cuenta de chimentos Gossipeame.

"Igual ellos están cada uno en su historia, no sean mal pensadas/os! Y él no tenía idea de esto! Just coincidencia!", cerró la cuenta sobre el posible encuentro de la novia de Rodrigo de Paul y su ex.

Además, Yatra fue a ver la exitosa comedia Casados con hijos al teatro Gran Rex y fueron Luisana Lopilato y su hermano, Darío, quienes compartieron la publicación.

yatra casados con hijos.jpg