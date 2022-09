La furia de Rusherking con la China Suárez por hablar de María Becerra

Embed

Lo cierto es que tras esta revelación de Suárez sobre la ex de Rusherking que tomó trascendencia en los medios, el joven de Santiago del Estero se habría contactado vía telefónica -y un tanto enojado- con su novia para pedirle que no hable más de su ex.

Juan Etchegoyen reveló en Mitre Live detalles de cómo fue la tensa charla que tuvo la pareja: “Duró un rato porque me cuentan que Rusher estaba sacado y le habría dicho (a la China) que no quiere que la nombre más, le das de comer a los vampiros por el periodismo”.

“Esto me lo contaron hoy temprano, no me quiero imaginar cómo debe estar ahora cuando todos los portales hablan de este tema, me dijeron eso, habría reaccionado de la peor manera Rusherking cuando escuchó a su novia hablar de su ex”, agregó.

Crudo análisis de la China Suárez sobre la separación de Shakira y Gerard Piqué

A tres meses de anunciada oficialmente la separación entre Shakira y Gerard Piqué, noticia que recorre el mundo en medio de diversos rumores, la China Suárez analizó cómo representan los medios de comunicación a las mujeres tras observar las noticias sobre este tema.

La actriz y cantante vio que en la tapa de una revista aparece el futbolista a pura sonrisa con su nueva pareja, la joven Clara Chía Marti. Y al costado, en una ventanita de la portada, la cantante colombiana con sus hijos, Sasha y Milan, con un rostro con gesto triste.

“¿Cómo representan los medios a las mujeres?”, se preguntó la China Suárez desde sus historias de Instagram, quien hace unos meses protagonizó el Wandagate. Y puso articularen foco en cada título: “Piqué, enamorado, ya no oculta a su nueva novia”.

Del otro: “Shakira, en su peor momento, se refugia en sus hijos”. Y profundizó certera: “A él lo retrataron como el galán que continúa con su vida. A ella como una madre triste y despechada. Tal vez no se preguntaron si en vez de refugiarse estaba cuidando a sus hijos".

"Por otro lado, si fuese al revés, y se la viera a la cantante con otra pareja mucho más joven a los dos meses de separarse mientras él está con los niños, a Shakira se la posicionaría como una mala madre, abandónica y hasta se le cuestionaría su sexualidad”, cerró su fuerte análisis.