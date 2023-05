Virginia Gallardo se quebró al recordar su operación con Aníbal Lotocki y las graves consecuencias que atravesó

“En un punto dije ‘ya está, no vuelvo a bailar, no vuelvo a vivir de lo que amo’. En el año 2010 que me llega propuesta del Bailando lo hice rota y nunca me victimicé en la pista. Después fuimos a la justicia y la justicia nos pide a nosotros que hagamos lo que ellos no hacen. Yo tomé el camino más fácil, todas optamos caminos diferentes. Si mi consecuencia mayor fue solo vivir con dolor es nada al lado de esta gente”, reflexionó.

“Mi caso lo considero excepcional. Hoy estoy en mi mejor momento físicamente de acuerdo a las consecuencias que me causó, mis órganos están bien”, aseguró con lágrimas en los ojos.

“En ese momento no me quedó otra que decir ‘tengo que seguir adelante’. Mi vida se convirtió en ir de médicos en médicos, hice todo lo que tenía a mi alcance para recuperarme”, concluyó, notablemente conmovida.

Silvina Luna se quebró en vivo al relatar su dramático estado de salud: "Quiero vivir..."

Este lunes, Silvina Luna formó parte de una entrevista íntima con Ángel de Brito en LAM (América TV), y entre lágrimas aunque con la firmeza de que todo va a estar bien, la modelo relató el dramático estado de salud que atraviesa.

"Se ha hablado mucho de que necesitaba un trasplante urgente y no es así, tengo que resolver otro problema de salud que es una bacteria, y hasta el momento que no resuelva eso no me puedo trasplantar", comenzó y sobre su presente entre diálisis y médicos, reflexionó "estoy conociendo un mundo que desconocía, personas que están en la misma que yo... veo niños en diálisis y me pasa lo que le pasa a un montón de personas".

"Nunca pensé que iba a ser tan pronto la diálisis. Mi rutina era diferente", dijo y relató que tenía sólo hipercalcemia y controles periódicos, aunque todo cambió de un día para el otro.

"Antes que me diagnosticaran me hicieron una biopsia de riñón, y me dijeron que mis riñones estaban calcificados, los dos, y tenía que entrar en diálisis", relató y se quebró cuándo Ángel le preguntó qué pasó ahí con Silvina, quien por la mala praxis de Aníbal Lotocki hoy lucha por recuperar su salud.

"Primero peleaba con la situación, iba muy triste pero después uno se va acostumbrando. Te vas sintiendo que estás en la misma que otros. Y hay momentos de aceptación y otros donde digo, estoy viviendo una pesadilla", dijo.

"Pero estoy firme, de pie, y siempre salir adelante aunque tenga recaídas. Son muchos los buenos momentos que busco en el día a día. Compartir con la gente que quiero me hace muy bien", sumó.