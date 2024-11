La furiosa actitud que tuvo Susana Giménez tras finalizar la polémica entrevista con Pampita

La promo del programa anunciaba las confesiones de Pampita que, pese a los intentos de Susana, nunca llegaron. La nota ya arrancó tensa, cuando Susana calificó a García Moritán de "estúpido" y Pampita le puso los puntos de manera directa: "eso no" y hasta ensayó una suerte de defensa de su ex que descolocó a la figura de Telefe.

Además, Pampita se mostró reacia a responder sobre si la ruptura con Moritán se debió a una infidelidad o estuvo asociada a razones monetarias.

Lo cierto es que este lunes, mientras analizaban la nota de Susana a Pampita en A la Barbarossa, Analía Franchín aseguró que a la diva no le gustó que su invitada no confiese nada. "Me lo van a negar, pero Susana quedó re caliente con Pampita porque no era lo que se esperaba", reveló la panelista de Georgina.

Pampita

Rating del domingo: cuánto midió Susana Giménez con la visita de Pampita

Luego de varias idas y vueltas, Susana Giménez recibió este domingo 17 de noviembre en su living a Carolina "Pampita" Ardohain, luego de la escandalosa separación del ex funcionario porteño Roberto García Moritán.

Además de Pampita, la producción de Susana armó otro segmento especial para este domingo, con invitados que siempre dan buenos números.

En la sección Mi pareja puede, tres parejas de famosos desafíaron a Susana en juegos muy divertidos: Karina Jelinek con Flor Parise, Fernando Burlando con Barby Franco y Nazarena Vélez con Santiago Camaño.

Con el juego de los famasos, Susana Giménez registraba picos de 9.5 puntos, liderando en su franja. En El Trece, El mundo del espectáculo llegaba a 4.7 puntos.

Luego, con Pampita ya en el living para hablar de todo por primera vez, Susana Giménez se mantenía con 9.5 puntos en Telefe mientras que El Trece seguía con 4.0 puntos.

Sobre el final de la entrevista, Susana con Pampita lograba 8.9 puntos de rating en Telefe. En El Trece, el cine continuaba con 3.7 puntos.