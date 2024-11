Pampita se molestó con Susana Giménez por insultar a Moritán y la frenó en vivo: "¡No le digas así!"

"Esperá, no le digas así a Rober, por fa", le respondió firme. "¿Estúpido, no? Bueno no le digo más así. ¿No estás peleada con él?", le consultó Susana.

"No, yo no quedo peleada con nadie. Yo quedo siempre bien con la gente que fue parte de mi vida", sostuvo la la expareja de Benjamín Vicuña.

"Yo me quedo con lo bueno y agradezco todo lo que me haya pasado. Además, de ese matrimonio está Anita, que es un regalo para mí. Yo necesitaba mucho volver a ser mamá y una hija mujer sanó un montón de cosas. Para mí es infinito el agradecimiento que le voy a tener siempre a Rober por Anita. No puedo dejar de decirlo", reflexionó Carolina Ardohain.

Y continuó: "Estuvimos casados casi cinco años. Lo de la separación fue una bomba que cayó de repente… explotó todo por el aire y no se pudo pegar más nada. No había manera. Yo soy pasional, no voy con la mentira, y la gente lo sabe. Fue de repente. Yo no me imaginé que me iba a pasar".

La foto más íntima del beso de Pampita y Martín Pepa que confirma el romance

Pampita inició una relación sentimental con el polista Martín Pepa después de su reciente y escandalosa separación de Roberto García Moritán, padre de su hija Ana.

Hace unas horas se conocieron las primeras imágenes del viaje al exterior juntos donde se los vio bien románticos caminando de la mano por Londres.

Desde las redes sociales, la modelo subió imágenes del viaje disfrutando de distintos momentos como paseo en tren y viendo un partido de fútbol pero siempre se mostró sola o con la compañía de su maquilladora personal.

Sin embargo, fue primero Pepe Ochoa quien mostró las imágenes de la modelo y el polista disfrutando del paseo por Inglaterra y caminando de la mano.

Luego fue Paula Varela compartió en las redes la primera foto de Pampita y Martín Pepa a los besos. Se trata de una selfie en un ascensor sacada por él y donde ella se la ve muy enamorada dándole un beso en el cachete.

"¿Buena foto no? #pampita #martinpepa", reflejó la periodista del ciclo Socios del espectáculo, El Trece, en su posteo en Instagram con la reveladora imagen de la pareja bien románticos por Europa.

La relación marcha a paso firme y Pampita vuelve a apostar al amor después del escandaloso final con Moritán.