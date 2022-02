La furiosa reacción de Wanda Nara por versiones e historias sobre Mauro Icardi

Así las cosas en las últimas horas esta versión llegó a oídos de Wanda Nara, quien a pesar de mostrar los lujosísimos regalos que el futbolista el hizo a ella y las hijas que tienen en común con motivo de San Valentín, se hizo un tiempo para salir a cruzar al periodista ante semejante información que echa por tierra la vida idílica que muestra la rubia desde sus redes sociales.

historia Wanda contra Etchgoyen.jpg Wanda Nara salió al cruce de las versiones que aseguran que ella obligó a Mauro Icardi a cerrar sus redes porque seguía mirando la cuenta de la China Suárez.

Con un texto de la revista Paparazzi que levantó la información de Etchegoyen de fondo, Wanda Nara disparó desde sus historias de Instagram "No conozco a este señor por qué le escribiría directamente, pero ya son muchas sus mentiras y lamentablemente reiteradas...". Y agregó "Niego absolutamente cada una de sus declaraciones sobre mi familia y estoy muy tranquila que nadie de mi entorno podría decir algo así, porque son versiones muy alejadas de la realidad".

La respuesta de Juan Etchegoyen a Wanda Nara

Pero como era de esperar, el periodista recogió el guante y fue por más sosteniendo su información al responderle por la misma vía a Wanda Nara.

historia Juan Etchegoyen contra Wanda Nara.jpg El periodista Juan Etchegoyen recogió el guante y le respondió a Wanda Nara, tras intentar desmentirlo.

Así, republicando la historia de la rubia aseguró filoso "Si son versiones tan alejadas de la realidad, me pregunto por qué darle importancia... Como me decía mi abuelo: 'no aclares que oscurece'. Aplicado al 'Wandagate' y a todo en la vida".

El exclusivo regalo que Wanda Nara le pidió a Mauro Icardi para San Valentín

Tras el gran escándalo que protagonizaron con la China Suárez, Wanda Nara mostró el exclusivo y costoso regalo que le pidió a Mauro Icardi para el día de San Valentín.

A través de sus redes sociales, y tras enfrentar fuertes rumores de crisis después de que el delantero del PSG la deje de seguir en las redes sociales y cerrara su cuenta de Instagram, la rubia dejó en claro que entre ellos está todo súper bien y que festejarán el próximo Día de los Enamorados.

wanda-nara chanel reagalo.jpg

"Miren lo que es el tamaño, le estoy dando opciones de regalitos para San Valentín", reveló Wanda Nara en su cuenta de Instagram.

Del mismo modo, mostró varios modelos de mini carteras de la exclusiva marca Chanel e invitó a sus seguidores a que eligieran cuál de todas las opciones preferían.

Así, llegado el 14 de febrero finalmente la mayor de las Nara le contó al mundo desde su cuenta de Instagram que no sólo se salió con la suya, sino que sus dos hijas, Francesca e Isabella, también ligaron regalo de la misma marca que ella junto con un ramo de rosas rojas.