Durísimo mensaje de Matías Defederico a Cinthia Fernández: "¿Cómo hiciste para..."

Como no pudo completar el formulario y la mandaron a una librería para que se lo hicieran, dijo que el empleado que la atendió cobraba su sueldo gracias a su contribución. Además, en su queja apuntó contra Defederico: “Lo que pasa es que tengo una deuda…bueno, yo no sino mi ex, que debe 600 lucas (600 mil pesos) de impuestos y de ARBA, que tenemos que pagar mitad y mitad, pero me llegan las intimaciones a mi sola”.

Ante estas declaraciones, Defederico reaccionó: “Primero, el que está embargado soy yo, porque esa casa está a mi nombre. La compré con plata mía antes de casarnos. Yo se la dejé a mis hijas, que es otra historia que no contás”.

Y continuó: “Segundo, si vos te atribuís la vivienda, vos tenés que pagar tus impuestos, como yo pago los míos”.

“Tercero, si no tenés 600 mil pesos para pagar ARBA, ¿cómo hiciste para vivir en una casa de 600 mil dólares? Sé un poco más agradecida y hablá con criterio. Y que venga otra perimetral por atender por Instagram. Besis”, cerró Matías.

Matías Defederico

Cinthia Fernández ignoró a Estefi Berardi y crece la tensión entre ellas

La ex angelita fue indiferente con la nueva panelista del ciclo de América, LAM, en el cumpleaños de Yanina Latorre.

Berardi llegó al evento y saludó uno por uno a los invitados. Sim embargo, la actual integrante de Momento D (El Trece) la ignoró y prefirió no dirigirle la palabra.