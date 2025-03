La guerra por la herencia de Gasalla: el abogado de la familia confirmó cuánto dinero tenía el actor

"Los últimos cinco años empieza a manifestar una enfermedad mental mucho más notoria. Todas las personas sabían cuál era el estado de salud de Antonio. Tenía una familia muy reducida, su hermano Carlos y sus sobrinos. Carlos se muda con él a pesar de vivir muy cerca y transitan toda la pandemia", destacó el letrado.

"Había movimientos de gente que no eran habitual en él. Esta mujer no dejaba ingresar a los familiares, se había instalado en el domicilio, fueron pocos meses pero muy intensos", remarcó sobre la sospecha a una mujer que se acercó a Antonio Gasalla años atrás cuando estaba muy enfermo.

Raskovsky, en tanto, confirmó el patrimonio con el que contaba el artista, según la Justicia: "Cuando se constata judicialmente el único patrimonio en dinero de Antonio era de 500 mil pesos, que se cautelaron, es lo único que había".

Y dejó en claro: "No hay una disputa interna ni una gran fortuna por repartir. La familia respondía a las necesidades de Antonio. Él fallece con cobrando una jubilación mínima y una pensión de la Asociación Argentina de Actores. En la cuenta bancaria los fondos eran muy escasos y en dinero en efectivo había 500 mil pesos".

"Carlos Gasalla le revocó el poder que tenía Miguel Ángel Pierri (ex abogado de Gasalla) cuando antes le habían advertido de cosas cotidianas y colaborar con ciertos pagos que no hizo. Son obligaciones que terminó atendiendo Carlos. Incluso se hizo cargo de un juicio de una ex empleada de Antonio por dinero que se le adeudaba, que nunca se le pagó", comentó el letrado.

A los 84 años murió el actor y humorista Antonio Gasalla. La noticia provocó enorme pesar en su familia y sacudió al mundo del espectáculo.

En una nota con Mediodía Bien Arriba, el ex abogado del cómico, Miguel Ángel Pierri sorprendió con sus declaraciones al respecto.

“Antonio murió el día que lo sacaron de su casa. El día que decidieron sacarlo de su casa, lo mataron”, afirmó el letrado.

Pierri aseguró que la familia tendría que haber evitado una internación. "Tendrían que haber buscado una persona que lo pudiera acompañar todo el día", sumó.

Vale recordar que Gasalla se encontraba internado en una clínica para adultos luego de haber recibido un duro diagnostico.

"Antonio tiene demencia senil", contó Carlos, el hermano del cómico, semanas atrás, en una nota con Intrusos. Apenado, el hombre advirtió que los médicos daban un panorama desolador.

"Es una enfermedad que a los mayores les ocurre muy frecuentemente y que va a seguir avanzando. Antonio no tiene conocimiento ninguno y no habla", había dicho en el ciclo de América TV.