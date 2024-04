La hermana de Coti Romero reveló el verdadero motivo de su ingreso a Gran Hermano

"A mí me encantó como entró Coti, con los tapones de punta. Creo que es la única que le puede hacer frente a Furia. Ahora, no sé si coincidís Camila, creo que Coti entró con el chip de que Gran Hermano es un programa de televisión, un show", opinó la panelista Noe Antonelli.

Acto seguido, la hermana de la participante se mostró de acuerdo y explicó: "Sí, totalmente. Ella no entró en contra de nadie. Entró a divertirse, no quiere tener mala onda. Va a jugar sola. Esto lo toma como una revancha personal porque no se le dio en la edición pasada".

“Se quiere dar el gustito de jugar un poco más y manejar un poco más las cosas. Por eso está tratando de buscar aliados, pero quiere jugar sola”, concluyó y aseguró que estaba muy contenta con esta nueva etapa de Coti.

Coti Romero se fue de boca en Gran Hermano 2023 y ahora exigen su expulsión: qué dijo

Si bien esta semana Coti Romero entró de lo más feliz a la casa de Gran Hermano 2023 (Telefe), los participantes no dudaron en nominarla a sólo 24 horas de su ingreso. Es así que mientras esperan la decisión del voto positivo del público, la correntina habló de más y las redes estallaron pidiendo su expulsión.

Lo cierto es que tras la nominación por parte de ellos, Coti le habría asegurado a Martín Ku, conocido como el Chino, que Zoe Bogach no es lo fuerte que ellos creen.

Como era de suponer, este comentario generó un fuerte revuelo en las redes sociales. Fueron muchos los usuarios fanáticos del reality de Telefe quienes le exigieron a la producción de Gran Hermano que echen a Romero por dar información del afuera, tal como ocurrió con Isabel de Negri semanas atrás.

Vale destacar que la ex participante de Gran Hermano 2022 entró a la actual competencia con el claro objetivo de enfrentar directamente a Juliana Scaglione, la hermanita más polémica y fuerte de la casa. Así y todo, tanto Coti como Furia quedaron nominadas. Ahora habrá que ver si el publico salva a alguna de ellas.