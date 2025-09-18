Nazarena Vélez confesó la verdad de su supuesto romance con Diego Maradona

Embed

"Esto es algo que viene de la época del Champán las pone mimosas, ¿Diego fue alguna vez a ver la función?", le consultó Ángel de Brito a Nazarena Vélez tras repasar las declaraciones en un streaming de la hermana de Andrea Lázaro, ex participante de Gran Hermano, que fue pareja de uno de los asistentes de Diego Maradona en esa época, y donde dijo que el ex futbolista le enviaba flores a la rosarina y que Nazarena decía que "iba a verla a ella".

"Diego vino una vez a ver la obra, lo invitó Gerardo un día. No me acuerdo si había mandado flores al teatro como se dijo. Se había armado una revolución que llegaba Diego", recordó la panelista y desmintió la versión contada por la hermana de Lázaro.

Y agregó al respecto: "Sí es cierto que Diego quería salir con Silvina Luna y que le regaló flores y objetos pero estuve preguntando y no pasó nada con Silvina, no le gustaba".

Lo cierto es que luego Nazarena Vélez negó un supuesto romance con Diego Maradona: "No salí con él", aclaró firme. Y sobre aquella recordada tapa de la revista Paparazzi con el astro aclaró que esa foto fue un montaje y nunca estuvieron tan cerca: "Eso es Photoshop. ¿Vos vas a estar así cara a cara y te sacan una foto al lado?", comentó.

nazarena velez diego maradona paparazzi

La historia que contó Luis Ventura sobre Silvina Luna y Diego Maradona

A dos años de la muerte de Silvina Luna, Luis Ventura habló en su programa Secretos Verdaderos (América Tv) de una supuesta historia que vinculaba a la rosarina con el ex futbolista Diego Maradona.

“Ustedes saben que fue un gran amor de Diego Armando Maradona“, aseguró el conductor al referirse a Silvina Luna en medio de su emotivo recuerdo en su programa.

“Un reconocidísimo abogado le prestaba el departamento a Maradona para que se encontrara con Silvina cuando una cortina de humo se generó en torno de Nazarena Vélez. Todo el mundo miraba para el lado de Nazarena y la historia era Silvina”, explicó el periodista.

"Yo te digo lo que fue: Silvina fue en la vida de Maradona un nombre y una mujer que supo pasar sus buenos tiempos con el Diez. Es más, daría más datos pero prefiero no porque quizá estoy involucrando gente y no quiero", siguió su relato.

"Pero esta historia de amor realmente existió y los encuentros y salidas fueron muy intensos y fuertes, con relagos costosísimos en algunos casos que significaba también lo que le pasaba a Maradona con Silvina", finalizó Luis Ventura sobre esa versión de un supuesto acercamiento entre la modelo y el astro del fútbol.