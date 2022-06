La hermana de Shakira reveló una fuerte decisión que tomó la cantante tras la separación

“Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión”, pidió la ex pareja al confirmar públicamente el final del vínculo.

“No los he visto, no vivo en España yo. Soy la hermana, pero no sé nada todavía”, dijo la hermana de Shakira a Europa Press y agregó; “Está recuperándose, está fuera del país”.

image.png

Shakira confirmó su separación de Gerard Piqué

Tras los intensos rumores de crisis y ruptura producto de una infidelidad por parte del futbolista de las últimas horas, la colombiana Shakira confirmó su separación de Gerard Piqué a través de un escueto comunicado de pocas líneas, pero que alcana y sobra para que la información sea oficial.

Todo arrancó hace algunos días, cuando desde la prensa española comenzó a circular un fuerte rumor de nueva crisis entre Shakira y el padre de Sasha y Milan asegurando que el futbolista del Barcelona se había mudado a su departamento de soltero.

Desde el podcast Mamarazzis, realizado por las periodistas españolas Lorena Vázquez y Laura Fa, dieron más detalles de esta polémica. “Lo que me comentan a mí, me dicen: Shakira ha pillado a Piqué con otra y se van a separar... me dicen: Eso es así, ha ocurrido, por eso hay distancia”, dijeron.