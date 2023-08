La hermana de Thiago Medina reveló un devastador dato sobre Daniela Celis

Este viernes, en diálogo con el ciclo A la Barbarossa, Telefe, la hermana de Thiago reconoció: “Estoy contenta, ya me había enterado hace rato. Fui la segunda persona en saber en la familia de Thiago que iba a ser papá. Daniela está bien".

camila hermana thiago 1.jpg

Y sobre la actual relación de su hermano y Daniela, en medio de rumores de crisis y separación en este especial momento, Camila sentenció: “Creo que no me tengo que meter pero están juntos”.

“Viven en casas separadas. Yo creo que para todo hay una primera vez. Están juntos, no es que están separados”, explicó. Además, comentó que "alquilan y están compartiendo vivienda hace rato”.

Embed

El momento en que Thiago Medina le contaba a su hermana que iba a ser padre

En la comunicación con el ciclo que conduce Georgina Barbarossa, Camila Deniz recordó el momento en que Thiago Medina se acercó a ella y le contaba que iba a ser padre.

“Vino Thiago un día a casa, y me miraba y me miraba y le decía ‘¿qué te pasa?’, y me responde ‘no nada’ . Y después me dice ‘Vení Cami que quiero hablar con vos, y se agarra la cara y me dice ‘voy a ser papá'”, comentó la joven emocionada.

Y agregó: “Me muestra el test de embarazo de Dani, me puse a llorar. Después se hizo la eco y me lo mostró. Está contento, super feliz está”.