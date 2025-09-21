Maru Botana recordó a su hijo fallecido Facundo con una desgarradora carta: "Siempre está"

En ese sentido, la cocinera remarcó que ese trágico episodio marcó a la familia y los unió aún más en el dolor que atravesaron y cómo afrontaron sus pequeños hermanos esa durísima pérdida.

"Pero hoy Facu, las ganas de verte y tenerte son infinitas, busco fotos videos y recuerdo momentos que me quedarán para siempre. Como cuando Santi se sentaba al lado tuyo para ver los dibujitos o cuando Mati quería que lo acompañaras a fútbol en tu huevito. Tan chiquitos todos y tan triste el momento que les contamos que te habías ido al cielo", continuó.

"Te amamos y te recordamos siempre, Hasta Juani e Ine que no te conocieron, te tienen presente. Pasan los años, la mochila pesa menos, y se aprende y se puede, pero si aguna enseñanza me quedó, despues de que te fuiste, fue el caudal de amor que nos dejaste y la unión entre todos. Gracias Facu hoy y siempre con vos en nuestras vidas", finalizó Maru Botana su profundo mensaje recordando a su hijo.

Luego, comentó ante las muestras de cariño recibidas en el posteo en esa fecha tan especial y llena de dolor: "Gracias infinitas por todo el amor recibido, es el mimo más grande y necesario en estos días".

maru botana carta hijo facundo

De qué murió Facundo, el hijo de Maru Botana

Facundo, el hijo de la cocinera Maru Botana, murió el 21 de septiembre de 2008 a los seis meses de edad debido a una muerte súbita (síndrome de muerte súbita del lactante), provocando un terrible dolor en toda su familia.

La terrible noticia Maru Botana la recibió mientras se encontraba de viaje con el resto de su familia por el sur de Argentina. Facundo fue el quinto hijo de la conductora y su esposo, el ingeniero agrónomo Bernardo Solá.

La cocinera es madre también de Sofía, Matías, Agustín, Lucía, Santiago, Juan Ignacio e Inés, la menor del clan, que sigue los pasos de su mamá con su talento en la cocina y en el verano se mostró preparando un brownie clásico. Facundo era el quinto hijo del matrimonio.