Maru Botana recordó a su hijo fallecido Facundo con una desgarradora carta: "Siempre está"

Maru Botana compartió un doloroso mensaje en su cuenta de Instagram para recordar a su hijo Facundo, quien nació en marzo de 2008 y falleció en septiembre de ese año con apenas seis meses de vida.
Al cumplirse 17 años de su muerte, la cocinera mostró una imagen de su hijo y compartió un posteo a flor de piel: "Hoy es el día. El día en que si pudiera volveria todo para atrás, o el día en que desearía que nunca hubiese existido. Aunque pasen los años, los que tenemos el corazon roto, sabemos que los dias especiales son dificiles", comenzó su emotivo mensaje.
"Son esos días que nos hacemos mil preguntas sin respuestas, son esos días que no entendemos nada y que tenemos una especie de angustia, tristeza y una incomodidad difícil de explicar", continuó.
Y explicó por qué decidió compartir sus sentimientos con sus seguidores: "A mí en particular me hace bien compartir mi tristeza con ustedes y con muchos de los que sufrieron y sufren la pérdida. Él siempre está y lo siento en cada uno de mis hijos, me acompaña y nos cuida".
En ese sentido, la cocinera remarcó que ese trágico episodio marcó a la familia y los unió aún más en el dolor que atravesaron y cómo afrontaron sus pequeños hermanos esa durísima pérdida.
"Pero hoy Facu, las ganas de verte y tenerte son infinitas, busco fotos videos y recuerdo momentos que me quedarán para siempre. Como cuando Santi se sentaba al lado tuyo para ver los dibujitos o cuando Mati quería que lo acompañaras a fútbol en tu huevito. Tan chiquitos todos y tan triste el momento que les contamos que te habías ido al cielo", continuó.
"Te amamos y te recordamos siempre, Hasta Juani e Ine que no te conocieron, te tienen presente. Pasan los años, la mochila pesa menos, y se aprende y se puede, pero si aguna enseñanza me quedó, despues de que te fuiste, fue el caudal de amor que nos dejaste y la unión entre todos. Gracias Facu hoy y siempre con vos en nuestras vidas", finalizó Maru Botana su profundo mensaje recordando a su hijo.
Luego, comentó ante las muestras de cariño recibidas en el posteo en esa fecha tan especial y llena de dolor: "Gracias infinitas por todo el amor recibido, es el mimo más grande y necesario en estos días".
Facundo, el hijo de la cocinera Maru Botana, murió el 21 de septiembre de 2008 a los seis meses de edad debido a una muerte súbita (síndrome de muerte súbita del lactante), provocando un terrible dolor en toda su familia.
La terrible noticia Maru Botana la recibió mientras se encontraba de viaje con el resto de su familia por el sur de Argentina. Facundo fue el quinto hijo de la conductora y su esposo, el ingeniero agrónomo Bernardo Solá.
La cocinera es madre también de Sofía, Matías, Agustín, Lucía, Santiago, Juan Ignacio e Inés, la menor del clan, que sigue los pasos de su mamá con su talento en la cocina y en el verano se mostró preparando un brownie clásico. Facundo era el quinto hijo del matrimonio.
