La historia detrás del cambio de look de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul: ¿Hay encuentros secretos?

En este sentido, ante el revuelo que generó el look idéntico de los dos, Estefi Berardi contó en el programa Mañanísima, El Trece, detalles de la historia detrás de esta llamativa coincidencia de los ex y los encuentros secretos que habrían tenido tras separarse.

“Supuestamente se separaron pero llamó la atención que los dos al mismo tiempo, tanto Tini como De Paul, se cambiaron el look y se tiñeron de rubio platinado. ¡Fueron el mismo peluquero!”, indicó la panelista.

A lo que Majo Martino aportó: “Yo pregunté a una fuente muy cercana a Tini y me desmienten que hayan vuelto. Pero son guiños”.

Y ahí Berardi coincidió en que “ellos lo desmienten. No se sabe si es coincidencia o si están pasando mucho tiempo juntos y decidieron hacer este paso del color de pelo en conjunto".

"Ahora hay rumores de que luego de la separación se vieron un par de veces, sin exponerlo, porque tal vez no tenían esa necesidad”, remarcó.

Y Martino cerró sobre cómo lo afectó el final de la relación al deportista: “Él quedó muy mal. Estaba muy enamorado. Ella decidió cortar la relación y Rodrigo quedó muy triste”.

El papelón que protagonizó Tini Stoessel en medio de un concierto

Tini Stoessel se presentó en Los Ángeles con un gran concierto, parte de la gira por los escenarios de Estados Unidos. La estrella del pop viene pisando fuerte en el país del norte.

Mientras estaba en pleno show, la ex Violetta comenzó a interpretar La Original mp3, la canción que lanzó recientemente junto a su colega y amiga, Emilia Mernes.

Tini recordaba solo algunas partes del tema y no pudo disimular que aún no sabe completo. Su reacción fue increíble. El video de ese momento no tardó en hacerse viral en las redes.

De todos modos, la diosa argentina la rompe en Estados Unidos: se presentó en el Madison Square Garden de Nueva York, dónde han dado shows desde Los Rolling Stones, Elvis, Madonna, y brindó un show espectacular en Miami.