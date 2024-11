La impactante confesión del hijo de Ricardo Fort sobre el entorno de su papá: "Le sacaban los pedazos"

"La gente que se decía 'amiga' de mi papá, se acercaba para sacarle guita. Por ejemplo, en las obras de teatro no tenía ganancias. Entiendo que era su sueño, pero tenía pérdidas cuando en realidad podía tener ganancias, solamente que se juntaba con gente que no hacía las cosas bien con él", agregó.

El joven señaló que él trata de elegir bien con quién se rodea. "Uno tiene que disfrutar el dinero con sus amigos pero sin dejar aprovecharse por el resto. Yo, por ejemplo, soy feliz viajando con amigos, entonces a veces los invito pero me ha pasado que ellos mismos me dicen: 'No, no quiero porque siento que me estoy aprovechando y no me gusta”. Pero les digo que eso me hace bien a mi'", ejemplificó.

Actualmente, Felipe divide sus tiempos entre su rol ejecutivo en el directorio de la empresa familiar y sus compromisos como modelo. "La verdad es que desde que pude trabajar, me concentré más en aumentar las ganancias que en reducir los gastos", resumió sobre su presente económico.

El radical cambio de look de Felipe Fort que lo acerca cada vez más a su padre

Semanas atrás, Felipe Fort ya había sorprendido a sus seguidores con un importantísimo cambio físico, y desde las redes comenzaron a señalar el parecido a su padre, el recordado Ricardo Fort, que parecía empezar a reflejar.

Así las cosas, este viernes el joven influencer de apenas 20 años volvió a sorprender a todos mostrando su radical cambio de look que lo acerca todavía más al Comandante.

De visita en Rumis, el streaming conducido por Lizardo Ponce en La Casa, con la excusa de ser el día del chocolate, pudo verse que Felipe dejó atrás su rubio natural optando por un color de pelo renegrido, lo que dejó sin palabras a todos en el estudio.

En tanto, los internautas seguidores del programa también reaccionaron frente al radical cambio de look del hermano mellizo de Martita Fort, con el que pareciera cada día comenzar a parecerse más a su padre.

“Tu papá está orgulloso, 100% Fort”, “¡Qué pibe más fachero por Dios!”, “Él sabe que es lindo y la facha que trae”, fueron sólo algunos de los mensajes que recibió el joven influencer debido a su nueva apariencia. ¿Qué te parece su nuevo look?