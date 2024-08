Felipe Fort se mostró como Dios lo trajo al mundo: la impactante foto

Así logró marcar su delgado físico desarrollando una importante musculatura, así como también ensanchando visiblemente su espalda y su caja torácica.

Felipe Fort-músculos.jpg

En tanto, a pesar de ser una imagen donde se lo ve completamente desnudo, Felipe logró evitar que la red social censure su postal cubriendo sensualmente sus partes íntimas con un toallón, y sobre la imagen escribió una frase en inglés que dice algo así como: "Mirá cómo me veo cuando estoy atacado con algo", en clara referencia a su cambio físico.

Asimismo, la foto al desnudo de Felipe Fort no tardó en viralizarse en las diferentes, donde muchos no dudaron en compararlo con su papá, Ricardo Fort, apodándolo "El Comandante junior".

Felipe Fort - casi desnudo - IG.jpg

Felipe Fort habló a corazón abierto sobre la ausencia su papá y conmovió con una fuerte declaración

Felipe y Marta Fort crecieron sin su papá, Ricardo Fort, desde los 9 años. Y aunque fue un corto tiempo de su vida el que compartieron juntos, ambos siempre lo recuerdan como mucho cariño y demuestran que el gran amor que sienten por él está intacto con el correr del tiempo.

En esta ocasión, fue Felipe quien dio una entrevista para TV La Base y sorprendió con sus declaraciones a corazón abierto sobre su papá. "Mi primer profesor de la vida fue mi papá, porque sentimentalmente hablando siempre era muy centrado, sabía lo que quería. Y yo agarré eso de él", expresó.

Felipe Fort

"Yo creo que con mi papá podríamos trabajar, nos complementaríamos, su lado artístico, y mi lado empresarial. Yo crecí con él, y viendo que lo caga...mucho. Hacía una obra de teatro, y no le importaba si tenía pérdidas, solo le importaba ser feliz, y eso está perfecto", sumó.

En ese sentido, reflexionó acerca del equilibro en una vida llena de lujos, y confesó: "Yo, en muchas cosas me siento muy vacío. Y aunque tenga plata, no me van a llenar". De todas formas, aseguró que trataba de enfrentarse a eso "siendo feliz en otros sectores".

Ricardo Fort y sus hijos

"Mi novia me hace feliz. La gente que me rodea, mis amigos, mis tíos. También los proyectos que tengo me ponen feliz, porque siento que ahí esta la felicidad, en hacer algo con tu vida", aseguró.

Por último, se sinceró acerca de la pantalla que crea a través de las redes sociales y sentenció: “La gente cree que las redes sociales son la verdad de todo, y yo no subo cuando me peleo con mi novia, subo lo lindo de la vida. Fotos de viaje, no en mi cama porque estuve 7 horas triste. No crean todo lo que ven en Instagram".