La impactante confesión de Gladys Florimonte cuando le preguntaron si animaba orgías: "La mayoría..."

“Cuando digo que hizo de todo, hizo de todo... ¿Animaste orgías?”, le consultó el conductor. Y Gladys Florimonte aclaró: "Eso fue hace muchos años, no animé orgías. A mí me invitaron, no puedo decir el nombre de la gente pero iba con las grandes vedettes. Eran la mayoría vedettes”.

“Me decían: ‘Mira que nosotras vamos a ir a tomar algo con gente pero vos quédate ahí en la esquina. Y yo decía quiero participar”, comentó la actriz sobre la función que cumplía en esos encuentros.

Y ahí contó el dinero que lo ofrecieron para ser anfitriona de esos eventos privados: “Había 200 mangos para mí, en esa época era... ¡que se yo! Más o menos... 200 dólares. En ese momento no había mucho laburo y lo que ganábamos no era mucho”, explicó Gladys Florimonte.

“Me dijeron: ‘Mientras nosotras nos vamos cambiando, vos hacete la gallega y hace unos chistes mientras le llevas el café a los tipos’. Y bueno, les servía el café. Después me despidieron, yo esperaba en la esquina a que terminaran”, continuó.

“¿Pero te pagaban lo tuyo?”, le consultó el conductor. Y ella afirmó: “¡Obvio!”.

Violento robo al elenco de teatro que encabeza Gladys Florimonte durante un ensayo

Este martes los actores del elenco de No te vistas para cenar, Gladys Florimonte, Christian Sancho, Celeste Muriega, Nicolás Riera y Lali González, sufrieron un brutal robo mientras ensayaban para la obra en el barrio de Palermo.

Los delincuentes ingresaron armados a la sala donde ellos se encontraban y se llevaron celulares y objetos de valor como anillos y relojes. Además, los hicieron grabar un video con un saludo para “los chicos de La Matanza”.

“Fue un asalto. Estábamos ensayando, nos agarró de sorpresa y entraron dos individuos, uno con revólver. Nos empezamos a poner pálidos”, contó Gladys en diálogo con América Noticias.

Según recordó, la frase que utilizaron los ladrones fue: "Dame todo lo que tengas, todo porque sino me llevo a uno". "La puerta estaba cerrada, fue violentada pero sin golpes fuertes, la abrieron fácilmente, subieron, y nos encontramos con una pistola apuntándonos de entrada", agregó Christian.

"Estamos en shock. Yo no tengo nada, los dos teléfonos me los llevaron, me sacaron los anillos de la mano”, relató la humorista. “No nos pegaron pero nos robaron la mayoría de las cosas, documentación, tarjetas. Hoy en día hay que decir menos mal que no nos pasó nada”, sumó Celeste.

Luego del hecho, los actores hicieron la correspondiente denuncia en la Comisaría Vecinal 14 B, de donde los efectivos se trasladaron hasta el lugar del robo.