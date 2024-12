Violento robo al elenco de teatro que encabeza Gladys Florimonte durante un ensayo

“Fue un asalto. Estábamos ensayando, nos agarró de sorpresa y entraron dos individuos, uno con revólver. Nos empezamos a poner pálidos”, contó Gladys en diálogo con América Noticias.

Según recordó, la frase que utilizaron los ladrones fue: "Dame todo lo que tengas, todo porque sino me llevo a uno". "La puerta estaba cerrada, fue violentada pero sin golpes fuertes, la abrieron fácilmente, subieron, y nos encontramos con una pistola apuntándonos de entrada", agregó Christian.

"Estamos en shock. Yo no tengo nada, los dos teléfonos me los llevaron, me sacaron los anillos de la mano”, relató la humorista. “No nos pegaron pero nos robaron la mayoría de las cosas, documentación, tarjetas. Hoy en día hay que decir menos mal que no nos pasó nada”, sumó Celeste.

Luego del hecho, los actores hicieron la correspondiente denuncia en la Comisaría Vecinal 14 B, de donde los efectivos se trasladaron hasta el lugar del robo.

Gladys Florimonte habló de la feroz pelea que tuvo con Cinthia Fernández en LAM: "Hay gente que..."

Después de que Gladys Florimonte tuviera un tenso cruce con Cinthia Fernández al aire en LAM (América TV), la comediante habló de su vínculo con la modelo en una nota exclusiva con Primicias Ya.

"No quise hablar de eso. En realidad pasó lo que pasó, ya está. No importa. Se calmó todo. Viste cómo es esto. Este ambiente... es tan corto todo", aseguró sobre el incómodo momento que vivió la semana pasada, en el ciclo conducido por Ángel de Brito, cuando Fernández la tildó de "chorra".

Acto seguido, la actriz confirmó que no iniciará acciones legales contra la bailarina y expresó que no necesita las disculpas de Cinthia. "Eso lo que siente cada uno. Yo, por ejemplo, la vez pasada, le pedí disculpas hace cuatro años. Hay gente que las acepta, hay gente que no. Yo acepto porque yo soy así. Te hago algo, te pido disculpas. O si vos venís y me pedís disculpas, bueno, bienvenido sea. Eso va en cada uno", consideró.

Ante la consulta sobre si trabajaría de nuevo con Fernández, Gladys sostuvo: "¿Y por qué no? Si es una gran bailarina. Es muy dúctil para un montón de cosas. Jamás le sacaría el trabajo a alguien". Y admitió: "No guardo rencor, para nada".

Cabe recordar que años atrás Gladys y Cinthia trabajaron juntas en una obra de teatro y, de gira por Paraguay, las artistas habrían tenido algunas diferencias.

También, la humorista reveló si le gustaría ser angelita: "No, ni en pe... Me sube la presión, hago quilombo. No, me da miedo. Yo admiro a las chicas, a Nazarena (Vélez). Hay que tener cintura". Y por último dio su parecer sobre quién es la mejor angelita: "Yanina Latorre, lejos".