La impactante confesión de Gustavo Conti: recibe señales de Silvina Luna

“Señales... Sí, yo tuve algo, un par de cosas”, respondió el ex Gran Hermano. Acto seguido, relató dos situaciones muy particulares: “Subí a la camioneta y había un papelito enroscado tirado en el asiento. Estuve a punto de tirarlo, pero no lo hice y estuvo como una semana ahí. Cuando viene la Negra, le dije ‘ese papel es tuyo’. Y era un papelito que le habían dado a Ximena de lo que hacía ella, de Reiki y eso. No sé cómo apareció eso en mi camioneta. Era como una tarjetita y no entiendo cómo llegó”.

Después contó la segunda situación: “Y después tuve otra más que fue tremenda, pero es difícil de explicarlo”. “Escuchando música me apareció un tema muy viejo que habla de... lo asocié todo. Nada, locura mía... Aparte raro con el contexto como fue todo... No sé, tal vez que uno quiere que pasen esas cosas, ¿no?”, reflexionó Conti.

Embed

La desgarradora carta de Gustavo Conti tras la despedida de Silvina Luna: "No olvidemos"

El jueves por la tarde se realizó el velorio de Silvina Luna y finalmente su cuerpo fue trasladado al Panteón de Actores en el Cementerio de la Chacarita. A su vez, allegados a la modelo y gran cantidad de personas se sumaron a una marcha para pedir justicia frente a la casa del médico Aníbal Lotocki.

En medio de la gran conmoción, Gustavo Conti, íntimo amigo de Silvina, realizó un doloroso descargo en sus redes sociales para exigir justicia una vez más y mantener vivo el recuerdo la actriz. "NO OLVIDEMOS! Qué hay un asesino suelto que ya mató mucha gente y la Justicia todavía lo deja andar por la calle como andas vos, como ando yo …", comenzó escribiendo.

"No olvidemos nunca a Silvina por la calidad de persona, por el corazón enorme, por la bondad única que brindaba .. aún sabiendo que le habían inyectado veneno luchó durante trece años para sacárselo de encima", continuó.

Junto a sus palabras, el ex Gran Hermano incluyó una foto de los carteles que fueron pegados en la casa del cirujano en forma de reclamo. "Nunca dio un mensaje de odio nunca hizo un descargo faltando el respeto al hdp… ella era un ser increíble que tuve la suerte de elegirnos y pasar momentos únicos juntos en familia", agregó.

"Siempre vas a estar con nosotros gordita hermosa en mi corazón", finalizó.