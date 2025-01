La impactante confesión de Ingrid Grudke sobre su sobrino Santiago y la infidelidad de su ex: "Fue..."

"¿Te pide una segunda oportunidad?", quiso saber la presentadora. "Desde septiembre que nos separamos siempre me pidió eso. Siempre me pidió ir a un profesional juntos para que él pueda explicar lo que a él le pasa y lo que pasó, porque yo no lo entiendo. Lo que no puedo entender es la doble traición y que sea dentro del núcleo familiar", le respondió.

"Mis hermanas, mi mamá no pueden comprender esta situación. Todo lo que yo viví con ese Martín que me enamoró... cuando vi pruebas, vi todo lo que hizo, todo lo que hicieron, no hay vuelta atrás. Confié mucho, creí en todo lo que me dijo. ¿Cómo se hace? Puedo entender que se enamoren, porque también pasa muchas veces, yo necesitaba sinceridad", confesó Grudke.

Y siguió: "Les pregunté y la respuesta siempre fue negativa. Entonces, después descubrir que era cierto, a mí eso es lo que más me duele".

"Que diga lo que quiera. Quisiera saber si se anima a decirlo", expresó sobre las versiones de su ex sobre la infidelidad. "¿Qué dijo Martín cuando le mostraste los chats?", le consultó Mazzocco. "Que es un pelotudeo entre ellos, era su forma de comunicarse", le contó Ingrid.

Más adelante, la modelo sostuvo: "El último año me fui dando cuenta de cosas. Habían cambios de actitud de Martín: empecé a notar mucho sus nervios. También no me gustaba cómo se manejaba con la empresa, yo sentía que se invertían en cosas que no eran necesarias".

Sobre su sobrina política, afirmó: "Ella era familia, la mujer de mi sobrino, le brindé toda mi confianza. Qué voy a pensar mal. Miles de veces estuvimos los cuatro juntos. Cuando ellos entran en crisis en 2023 también lo veía diferente a Martín, yo lo sospeché, eso me impacta mucho".

Embed

Luego, contó cómo lo encaró a su ex: "Yo le dije 'yo ya sé todo'. Él me preguntó: '¿Todo qué?'. Fui contundente. Vi una imagen de vos y Andrea en el ascensor de casa en Buenos Aires. 'Yo sé que estás saliendo con Andrea', le dije. Él me lo niega".

Ingrid Grudke expuso su dolor tras la escandalosa separación de Martín Colantonio: "Jugaron con mi esencia"

La modelo Ingrid Grudke se encuentra transitando un duro momento luego de su escandalosa separación de Martín Colantonio, que mantenía una relación paralela con su política.

Con los terribles detalles que se conocieron del caso, y los explosivos chats que se filtraron entre el empresario y su amante, muchos en las redes sociales se solidarizaron con Ingrid mandándole mensajes de apoyo.

En tanto, la modelo respondió sumamente agradecida en una historia pero también aprovechó para hacer un descargo y contar cómo se encontraba en este momento.

“Vuelvo a agradecer tanto mensajes de amor. Lo valoro mucho y me hace bien leer todo lo que me escriben, me dan fuerza y me siento muy querida. Eso me da mucha paz porque sé que algo en esta vida hice bien”, comenzó escribiendo.

Luego, reconoció: “Se burlaron y jugaron con mi esencia, y eso me duele mucho. Pero todo pasa. No seré la primera ni la última persona a la que le pase algo similar. Cada uno tiene su tiempo de recuperación, y estoy en paz conmigo porque mis actitudes siempre fueron sinceras y transparentes".

“Tendré mis errores como todo humano pero digo mi camino por este mundo que sigue dentro de los valores del amor, respecto, empatía, lealtad, amistad y familia", cerró.