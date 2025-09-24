A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
AL ROJO VIVO

Carmen Barbieri contó detalles sexuales de Santiago Bal que dejaron a todos mudos: "La previas eran..."

La actriz y conductora Carmen Barbieri habló de su primera noche de intimidad con Santiago Bal y recordó los inconvenientes que enfrentaron a la hora hacer el amor. Los detalles.

24 sept 2025, 10:02
Carmen Barbieri contó detalles sexuales de Santiago Bal que dejaron a todos mudos: La previas eran...
Carmen Barbieri contó detalles sexuales de Santiago Bal que dejaron a todos mudos: La previas eran...

Carmen Barbieri contó detalles sexuales de Santiago Bal que dejaron a todos mudos: "La previas eran..."

En las últimas horas, Carmen Barbieri visitó al polémico Martín Cirio en su streaming y, como no podía ser de otra manera, la capocómica habló de todo, hasta de cómo era su vida sexual con Santiago Bal, su recordada pareja mucho mayor que ella y con quien tuvo a su hijo Federico.

Así fue que tras admitir que siempre fue una mujer muy fogosa, contó que en su primera vez con Bal fue ella quien tuvo que "apurar" para consumar.

“Cuando era pendeja me gustaba la previa. Era muy previero él, demasiado. Muy larga, se estaba haciendo la hora y le dije que me estaba por tomar un avión en un rato. Le dije que si no íbamos a cog... me iba ya. Se puso nervioso, pero fue al baño, se puso la bata y cuando salió lo hicimos”, recordó con su gracia habitual sobre aquel 24 de enero de 1986.

Asimismo dejó en claro que por aquel entonces Santiago no precisó tomar ninguna pastilla para ir a la cama, dado que por entonces apenas tenía 50 años. Pero eso no fue todo, porque la confesión más íntima llegó minutos después cuando Barbieri reveló que no pudieron mantener sexo anal por las 18 operaciones que su marido enfrentó a causa del cáncer.

“Recuperó un 80%, que es mucho (en referencia a la erección). La previa era linda con él. Después de haber tenido tantos problemas tocaron muchos filamentos y estuvo mucho tiempo sin tener una erección”, concluyó sorprendiendo así incluso a su entrevistador quien suele ir al hueso con sus preguntas.

Carmen Barbieri y Martín Cirio

Cómo fue la escandalosa separación de Carmen Barbieri y Santiago Bal

La historia de amor entre Carmen Barbieri y Santiago Bal atravesó luces y sombras a lo largo de sus más de dos décadas juntos, pero su desenlace estuvo atravesado por un escándalo que quedó grabado en la memoria del espectáculo argentino. La separación, ocurrida en 2013, tuvo como detonante la infidelidad de Bal con la bailarina Ayelén Paleo, hecho que no sólo quebró el vínculo sentimental sino que también se convirtió en tema de debate mediático durante meses.

El matrimonio había compartido alrededor de 26 años de vida en común. Sin embargo, la relación comenzó a resquebrajarse cuando Carmen descubrió que Santiago mantenía un vínculo paralelo con Paleo, quien en ese entonces tenía 21 años, mientras que él ya había cumplido 75. El contraste de edades y la exposición pública del hecho desataron un verdadero escándalo que impactó tanto en la pareja como en el medio artístico.

La herida fue profunda, sobre todo porque el matrimonio ya cargaba con tensiones previas. En varias entrevistas, Carmen recordó cómo en los inicios de la relación surgieron dudas de Bal acerca de un embarazo suyo. Él sostenía, basado en un diagnóstico médico, que no podía dejar embarazada a ninguna mujer. Sin embargo, Carmen quedó embarazada, lo que generó desconfianza y marcó una fisura que nunca terminó de cerrarse del todo.

Carmen Barbieri Santiago Bal Ayelén Paleo.jpg

Con el paso de los años, la distancia emocional se volvió cada vez más notoria. La propia Barbieri confesó que no pudo identificar el momento exacto en el que el amor de Santiago por ella se apagó. Durante mucho tiempo se preguntó las razones por las cuales dejó de amarla, pero con los años asumió que esa respuesta nunca iba a quedar del todo clara. Lo que sí fue determinante fue la infidelidad, un episodio que consolidó el final de la pareja y dejó expuesta la fragilidad del vínculo.

A pesar de la separación definitiva, Carmen mantuvo un gesto de lealtad hacia el hombre con quien compartió gran parte de su vida. Tras el escándalo, continuó acompañándolo en los momentos más difíciles y estuvo presente durante su enfermedad, hasta el día de su muerte.

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Carmen Barbieri Santiago Bal

Lo más visto