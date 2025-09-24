Carmen Barbieri contó detalles sexuales de Santiago Bal que dejaron a todos mudos: "La previas eran..."

“Recuperó un 80%, que es mucho (en referencia a la erección). La previa era linda con él. Después de haber tenido tantos problemas tocaron muchos filamentos y estuvo mucho tiempo sin tener una erección”, concluyó sorprendiendo así incluso a su entrevistador quien suele ir al hueso con sus preguntas.

Carmen Barbieri y Martín Cirio

Cómo fue la escandalosa separación de Carmen Barbieri y Santiago Bal

La historia de amor entre Carmen Barbieri y Santiago Bal atravesó luces y sombras a lo largo de sus más de dos décadas juntos, pero su desenlace estuvo atravesado por un escándalo que quedó grabado en la memoria del espectáculo argentino. La separación, ocurrida en 2013, tuvo como detonante la infidelidad de Bal con la bailarina Ayelén Paleo, hecho que no sólo quebró el vínculo sentimental sino que también se convirtió en tema de debate mediático durante meses.

El matrimonio había compartido alrededor de 26 años de vida en común. Sin embargo, la relación comenzó a resquebrajarse cuando Carmen descubrió que Santiago mantenía un vínculo paralelo con Paleo, quien en ese entonces tenía 21 años, mientras que él ya había cumplido 75. El contraste de edades y la exposición pública del hecho desataron un verdadero escándalo que impactó tanto en la pareja como en el medio artístico.

La herida fue profunda, sobre todo porque el matrimonio ya cargaba con tensiones previas. En varias entrevistas, Carmen recordó cómo en los inicios de la relación surgieron dudas de Bal acerca de un embarazo suyo. Él sostenía, basado en un diagnóstico médico, que no podía dejar embarazada a ninguna mujer. Sin embargo, Carmen quedó embarazada, lo que generó desconfianza y marcó una fisura que nunca terminó de cerrarse del todo.

Carmen Barbieri Santiago Bal Ayelén Paleo.jpg

Con el paso de los años, la distancia emocional se volvió cada vez más notoria. La propia Barbieri confesó que no pudo identificar el momento exacto en el que el amor de Santiago por ella se apagó. Durante mucho tiempo se preguntó las razones por las cuales dejó de amarla, pero con los años asumió que esa respuesta nunca iba a quedar del todo clara. Lo que sí fue determinante fue la infidelidad, un episodio que consolidó el final de la pareja y dejó expuesta la fragilidad del vínculo.

A pesar de la separación definitiva, Carmen mantuvo un gesto de lealtad hacia el hombre con quien compartió gran parte de su vida. Tras el escándalo, continuó acompañándolo en los momentos más difíciles y estuvo presente durante su enfermedad, hasta el día de su muerte.