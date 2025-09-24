A24.com

Eros Ramazzotti enfrentó la polémica del video en que intentó besar a Evangelina Anderson: "Somos..."

El cantante Eros Ramazzotti se refirió al video que circuló donde se lo ve intentando darle un beso a Evangelina Anderson en medio de un distendido encuentro grupal.

24 sept 2025, 08:40
En los últimos días trascendió un video que dejó a Eros Ramazzotti envuelto en una polémica por su accionar con Evangelina Anderson en medio de un encuentro en Europa.

La ex del DT Martín Demichelis viajó por la semana de la moda y compartió en Milán un almuerzo con su hermana Celeste, la panelista Majo Martino y varias amigas y coincidieron allí con el famoso cantante.

Al momento de sacarse una foto todos juntos y en medio de un clima de risas y diversión, el artista mientras se filmaban entonando las estrofas de una de sus canciones intentó besar en dos ocasiones a la rubia, video que se volvió viral en las redes y despertó distintos comentarios.

Si bien Evangelina Anderson se mantuvo en silencio del tema, quien habló al respecto fue el intérprete romántico quien le restó importancia a su accionar y aclaró que con la modelo son amigos.

Eros Ramazzotti indicó que se enteró de la repercusión de ese momento por los comentarios en las redes redes y se mostró sin preocupaciones por lo ocurrido y quitándole importancia al revuelo que se generó en la virtualidad por su accionar.

“Ahora se toda la Argentina está hablando de un beso divertente (divertido) con la chica”, indicó el cantante italiano de 61 años en diálogo con el ciclo Pan y Circo (Radio Rivadavia).

Y además aclaró cuál es su vínculo con Evangelina Anderson, descartando cualquier tipo de interés sentimental en ella y enviando saludos a todo el pueblo argentino: "Somos solo amigos. No estoy con nadie, beso grande a todo el mundo. Te quiero mucho Argentina”.

Cómo fue la separación de Evangelina Anderson y Martín Demichelis

Evangelina Anderson y Martín Demichelis se separaron después de 17 años de relación y tienen tres hijos en común: Bastian (16 años), Lola (12 años) y Emma (8 años).

La separación se confirmó en 2025 tras varios rumores de infidelidades por parte de Martín Demichelis, las cuales, aunque no confirmadas oficialmente, se consideraron factores importantes en la crisis de la pareja.

Evangelina mencionó que la separación también estuvo marcada por temas como celos, intolerancia y orgullo. En la actualidad, están separados pero aún en proceso de definir formalmente la situación legal de su divorcio.

La modelo ha expresado públicamente que su principal preocupación son sus hijos y evitar que cualquier situación negativa los afecte.

