Eros Ramazzotti enfrentó la polémica del video en que intentó besar a Evangelina Anderson: "Somos..."

Eros Ramazzotti indicó que se enteró de la repercusión de ese momento por los comentarios en las redes redes y se mostró sin preocupaciones por lo ocurrido y quitándole importancia al revuelo que se generó en la virtualidad por su accionar.

“Ahora se toda la Argentina está hablando de un beso divertente (divertido) con la chica”, indicó el cantante italiano de 61 años en diálogo con el ciclo Pan y Circo (Radio Rivadavia).

Y además aclaró cuál es su vínculo con Evangelina Anderson, descartando cualquier tipo de interés sentimental en ella y enviando saludos a todo el pueblo argentino: "Somos solo amigos. No estoy con nadie, beso grande a todo el mundo. Te quiero mucho Argentina”.

Cómo fue la separación de Evangelina Anderson y Martín Demichelis

Evangelina Anderson y Martín Demichelis se separaron después de 17 años de relación y tienen tres hijos en común: Bastian (16 años), Lola (12 años) y Emma (8 años).

La separación se confirmó en 2025 tras varios rumores de infidelidades por parte de Martín Demichelis, las cuales, aunque no confirmadas oficialmente, se consideraron factores importantes en la crisis de la pareja.

Evangelina mencionó que la separación también estuvo marcada por temas como celos, intolerancia y orgullo. En la actualidad, están separados pero aún en proceso de definir formalmente la situación legal de su divorcio.

La modelo ha expresado públicamente que su principal preocupación son sus hijos y evitar que cualquier situación negativa los afecte.