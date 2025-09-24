Qué elementos de lujo recuperó Pampita tras la detención de 8 personas por el robo comando en su casa

Además, los efectivos de la Policía de la Ciudad encontraron gorras, guantes negros, handies y pasamontañas que los delincuentes utilizaron para el robo en la casa de la modelo.

Cabe recordar que días antes Pampita había recuperado la caja fuerte que en su interior contenía los teléfonos celulares antiguos donde guardaba los recuerdos de su hija Blanca, que falleció en 2012, y era lo que más quería recuperar de todo lo que le habían robado de su casa.

"Nunca pensé que podía pasarme algo así. Voy a tratar de pensar en eso y seguir confiando en todos los que están a mi alrededor. Que todos los que me rodean son buena gente", expresó la modelo conmovida tras el episodio de inseguridad que vivió.

pampita objetos recuperados robo

pampita objetos recuperados robo 3

pampita objetos recuperados robo 2

Cómo fue el impactante robo a la casa de Pampita

Martín Candalaft dio detalles de los allanamientos tras el robo en la casa de Pampita que tuvo como resultado la detención de 8 personas y distintos elementos de valor recuperados vinculados al episodio.

"Hay 8 detenidos. A la casa entraron 7, lo que pasa es que había, evidentemente, gente de apoyo. Y además creen que puede haber más personas que estén prófugas. Son seis hombres de nacionalidad chilena, un venezolano y un colombiano. Se hicieron dos allanamientos. Callao 44 es la dirección. Creo que es una especie de hotel abandonado", dijo el periodista en el ciclo SQP (América Tv).

Luego, el periodista dio detalles de la investigación y la mecánica que implementaron los delincuentes para ingresar a la vivienda de la modelo ante su ausencia.

"Hasta ahí llegó uno de los vehículos con cinco delincuentes, la noche del robo, la madrugada del sábado. Se metieron adentro de la casa y por eso lo pudieron descubrir porque hicieron el seguimiento con la cámara de seguridad. Al mismo tiempo, en La Boca, estaba el octavo cómplice circulando en un vehículo y lo pudieron detener", explicó Martín Candalaft.

"Y en una de las habitaciones de este hotel abandonado encontraron carteras, joyas y dinero. Las carteras ya las reconoció Pampita como propias y también herramientas que habrían utilizado. Y se secuestraron en total tres vehículos, inclusive la Surán con la que se habían llevado la caja de seguridad que adentro tenía los celulares que tenía la foto de Blanca", agregó.

Ante estos datos, la conductora Yanina Latorre observó sobre la banda: "Estaban bastante organizados, era gente que sabía lo que estaba haciendo". A lo que Candalaft sumó: "Sabían lo que estaban haciendo. Se pusieron violentos cuando vino la policía. Estaban armados, quisieron escapar y ahí los terminaron deteniendo. No me confirman que se haya caído toda la banda. Me dicen que puede ser que haya más personas de apoyo y que tengan el resto de los elementos que le habían robado a Pampita".