La impensada denuncia de Aníbal Lotocki a un famoso ex paciente

Allí aseguró que presentó varias pruebas ante la Justicia, como la historia clínica, consentimientos y protocolos quirúrgicos, así como fotos de antes y después de la operación. Además agregó: “También mostré audios que él mantuvo con mi asistente, donde él pide que se le resuelvan cuestiones que otros profesionales le hicieron y que ahora pretende achacármelas a mí”.

Con relación a la denuncia a Fran Mariano, que dijo que este médico le había inyectado acieto en el cuerpo, Lotocki negó haberle hecho procedimientos fuera de la cara.

“Sufrí calumnia, ya que se me acusó falsamente de cometer delitos contra la salud pública en medios de comunicación para destruir mi imagen profesional e injurias de todo tipo que están registradas ya que me trató de psicópata y asesino, diciéndolo para convencer como si esto fuera verdad repitiéndolo varias veces”, concluyó Lotocki.

El dolor de Fran Mariano en medio de su denuncia contra Aníbal Lotocki por mala praxis: "Me desfiguró"

En abril pasado polémico cirujano Aníbal Lotocki suór una nueva denuncia más por mala praxis a su historial. En esta oportunidad por parte del ex Cuestión de Peso, Fran Mariano, quien en el piso de Intrusos (América TV), quebró en llanto en medio de las acusaciones contra el médico.

"Lotocki me desfiguró. Yo hice la biopsia y el me inyectó aceite de motocicleta en la cara. Yo tenía aceite en las cejas, en los párpados, eso se estaba cayendo y el doctor Gustavo Sampietro, que me lo pudo sacar, me explicó que iba a quedar una cicatriz en las incisiones", contó muy angustiado mientras mostraba cómo quedó su rostro.

"Eso se me estaba metiendo en el ojo, tengo lentes de contacto porque si no los tengo no veo. Yo me tocaba y sentía bolsas de líquido alrededor de los ojos. Eso era todo el aceite que él me había inyectado", detalló el joven que conoció a Lotocki mientras participaba de Soñando por Bailar, allá por 2012.

"El me dijo que era metacrilato, pero me llenó la cara de ese aceite y a los 2 años se me empezó a hinchar la cara", dijo y reconoció que nunca le pagó, y decidió intervenirse con él porque "operaba a todos los famosos".

"Necesito verte de cerca, no lo puedo creer, yo te conocí en ese Bailando y no lo puedo creer, es impresionante", le dijo Flor, completamente conmovida y se acercó para acompañarlo, en tanto que Fran no pudo contener las lágrimas.

"Yo no quería esto, yo fui porque quería sentirme una persona normal porque tengo una historia detrás", anticipó Fran, quien luego confesó que fue "un niño abusado por su hermano" y en su afán por querer ser de algún modo otra persona, comenzó a cambiar su apariencia y acudió a Lotocki.