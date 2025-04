La implacable editorial de Luis Ventura contra Viviana Canosa: "¿A qué intereses estamos respondiendo?"

Acto seguido, puntualizó en Canosa y comenzó: “En más de una oportunidad me han señalado de manera desagradable, me han criticado, discriminado. Hablando de soltadas de mano, creo que es el caso de Viviana Canosa hoy, en el canal donde está. Solo le queda una mano que con alfileres la tiene tomada”.

“Hay gerentes que no quieren llamarla ni establecer contacto porque no entra en razón. Le dan una indicación de bajar decibeles con esta guerra que abrió con una serie que dicen que es de denuncias, pero son presentaciones para que investigue la fiscalía. Los datos en realidad no son tantos, señala una actuación arriba de un escenario, como hay en toda la Argentina, y se señala como un delito el hecho de contar algo en clave de humor como una denuncia, y en realidad no lo es. Eso va a haber que ir demostrándolo", agregó.

Luego, aclaró: “No quería hablar, quería que fuese la Justicia quien determinara hasta donde se puede hablar e informar, pero yo tengo una lista de los nombres de famosos que están vinculados a esta historia y que fueron señalados a un fiscal que prácticamente no abrió la boca. Simplemente escuchó, escribió y grabó. Fue la andanada de vendavales que echó a rodar una Viviana Canosa que abrió todos los frentes, peleándose con ella misma y todo un medio”.

“Una Viviana Canosa que tiene también su pasado, sus historias, y que muchas de ellas están reñidas justamente con una mirada equidistante. De la misma manera que apunta con esto, está en un multimedio donde la palabra desaparecido no se toca, y la guerra del papel prensa tampoco, ¿De qué manera fueron conquistando lugares todos los que están en ese grupo?”, siguió Ventura.

Además, reveló: “Creo que hay una historia que puede ser contada, como por ejemplo la historia con el Ministro casado, que estaba compartido su cama matrimonial con una conductora que sabía del estado civil de este señor y sin embargo, aprovechando un viaje de su esposa, estaban haciendo chanchadas. De buenas a primeras de la guardia del barrio llaman avisando que se anticipó la vuelta, a lo que el Ministro, que tiene que ver la con la inteligencia, la sacó por la puerta de emergencia a escondidas. Algunos dicen que esta persona es la que está promoviendo la información que le llega a Viviana Canosa”.

"¿A qué intereses estamos respondiendo? Es muy fácil hablar sin mostrar pruebas, vamos a ver si las pruebas están. Mostrar pruebas es demostrar. Secretos Verdaderos está haciendo una edición especial con grabaciones, videos, y audios. Me parece que se está revoleando culpabilidad en lugares donde no debería estar", finalizó.

Mariana Fabbiani explotó contra Viviana Canosa y cuestionó también a Suar: "Me amenazaron"

Este jueves, Mariana Fabbiani arrancó DDM (América TV) con un feroz descargo, donde se refirió a Viviana Canosa y Adrián Suar. La conductora aseguró que su colega la amenazó con contar cosas de su vida privada.

"Ayer me amenazaron. Me amenazaron desde la pantalla de Canal 13 y por privado. Y no solamente a mí, a parte de mi equipo, a Martín Candalaft. Viviana Canosa hablá. ¡Basta de amenazas! Tanto yo como mi entorno estamos muy tranquilos", afirmó.

"Hay una reflexión mucho más profunda que amerita. La culpa no es del chancho, sino de quien le da de comer. Viviana Canosa sabemos quién es. Todo el medio la conoce. Nació chancho y morirá chancho. Lo único que hiciste fue arruinarle la vida, en tu espantosa carrera, a todo el mundo, con una maldad y crueldad sin límites. Eso no me sorprende. Lo que sí me sorprende es que todo esto esté pasando desde la pantalla de Canal 13. Una pantalla que tenía prestigio", sostuvo.

"Viviana Canosa, vos y yo no somos lo mismo, no tenemos nada que ver. Yo estuve muchos años en la pantalla de ese canal. Es más estuve muchos años en tu horario. Liderando. No tuve que amenazar a nadie por un punto del rating", añadió.

La conductora direccionó su mensaje a Adrián Suar, gerente de programación de El Trece: "Adrián, ¿qué estás haciendo? ¿Hasta dónde vas a llegar? ¿Cuál es el límite? ¿Qué es todo esto? ¿Por un punto de rating vale todo? ¡Es muchísimo! Es una falta de responsabilidad total".

Mariana planteó que no comprende por qué el directivo de la señal de Constitución no toma cartas en el asunto para poner un freno a los excesos de una de sus figuras: "Yo quise mucho la pantalla del 13. Hice gran parte de mi carrera ahí. Sé cómo se trabaja ahí. Deben estar debatiéndose cómo seguir. Te pregunto Adrián: ¿Hasta dónde? ¿No hay un límite? ¿Vas a dejar que la calidad que representaba a canal 13 se tire por la borda por tus malas decisiones?".

Al finalizar, la conductora hizo una invitación a los responsables de los medios de comunicación. "Llevo 30 años en este medio. Invito y llamo a una reflexión porque me produce un profundo dolor ver cómo nuestro medio se destruye. ¿A dónde vamos a llegar?", cerró.