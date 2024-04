La imponente cifra en dólares que More Rial le pidió a Luis Ventura por la noticia de su embarazo

Embed

"Hubo un momento en que le pidió dinero", agregó el panelista. Y Yanina Latorre reveló la cifra en cuestión: "Sí, 25 mil dólares". Ahí, Tartu reaccionó con sorpresa: "Ah, ¿contó la cifra?".

Y Yanina explicó: "Lo contamos nosotros que nos enteramos de todo". Y sobre lo que dijo Luis sobre Morena de su embarazo, Tartu aportó: "No lo contó con mala onda".

Y aclaró además que él también amigo de Jorge Rial: "Quedo en el medio. Igual, posta, y se lo dije a Luis, las veces que fuimos a comer con Jorge jamás habló mal de Ventura".

luis ventura more rial.jpg

Jorge Rial admitió si ayudará o no económicamente a su hija Morena durante el embarazo

Tras confirmarse la noticia del embarazo de More Rial, fruto de su noviazgo con el boxeador Matías Ogas, Jorge Rial se refirió a esta noticia en charla con el ciclo Socios del Espectáculo, El Trece.

El conductor contó que fue su hija quien le confirmó la linda noticia y reveló también si la ayudará económicamente en este particular momento de su vida.

“Me contó (Morena) que estaba embarazada. La otra vez me mandó su ecografía, así que la vi, lo vi. No sé qué es todavía, bienvenida lo que sea, estoy feliz, otro nieto, nieta, niete, lo que venga. Una vida siempre es bienvenida”, precisó el periodista.

Y sobre cómo está el vínculo con la madre de su primer nieto Francesco, Jorge Rial explicó: "Tenemos una cercanía con límites y responsabilidad, me parece bien, se están curando un montón de heridas".

En cuanto a la pareja de su hija, el conductor señaló: "Tengo entendido que es un boxeador, no lo conozco, no hablé nunca con él, ni vi imágenes de él. Desde el año pasado no veo a mi hija".

Y consultado sobre si la ayudará económicamente en este proceso tras aquel cruce que tuvieron por el lugar donde vive la joven hace unos meses, Rial explicó: “Es un tema que ya solucionaremos nosotros, no es un tema para hablarlo públicamente. Nadie tiene obligación de nada, sí tenemos responsabilidad, no obligaciones. Lo único que quiero es que esté bien ella y nieto o nieta, lo que sea".