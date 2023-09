Coti Romero dio detalles de su última charla con Silvina Luna y el inolvidable consejo que le dio

La ex Gran Hermano 2022 se mostró conmovida por la muerte de la rosarina y contó cómo fue el diálogo que tuvieron cuando coincidieron en el ciclo que conduce Ángel de Brito y qué importante consejo le dio a ella.

"Fue fuerte. Ella me había dicho cosas como que me acepte como era y que no caiga en eso”, reconoció la correntina, sobre lo que le marcó Luna sobre las críticas que pueda llegar a recibir de la gente sobre su físico o como es.

“La verdad es fuerte ver cómo está pasando esto y cómo el hijo de pu.. de este señor, Lotocki, sigue libre”, opinó Coti además sobre la muerte de la modelo y actriz.

Y añadió: “Fue re feo porque era re joven y hacía poquito había fallecido Mariano (Caprarola) por esta misma razón de mala praxis. Es muy fuerte eso, a mí me puso la piel de gallina. No podía creerlo”.

“Ojalá sirva para concientizar y para que la gente deje de opinar de los cuerpos. Porque ella lo único que quería era encajar en la sociedad, sentirse aceptada”, reflexionó Coti Romero.

“Lo bueno es que ella dio un mensaje de ‘acéptense’, ‘disfruten la vida’, ‘no se dejen guiar por los comentarios de la gente’”, destacó y remarcó su lamento sobre las críticas que recibía Silvina sobre su físico incluso aún después de contar que estaba en tratamiento y en medio de su delicado estado de salud.

"Qué asco eso, que sirva para tomar conciencia", expresó sobre esos comentarios hirientes hacia la rosarina.

El desesperado pedido de Aníbal Lotocki en la previa a la marcha en su casa

La muerte de Silvina Luna a los 43 años ocurrida el pasado jueves después de estar casi 80 días internada causó una gran conmoción y dolor en el país.

En este sentido, todas las miradas y cuestionamientos apuntan a Aníbal Lotocki, el cirujano que operó a la modelo y actriz en 2011 ya que esta intervención habría derivado en las serias consecuencias que tuvo años después en su salud.

Lo cierto es que tras el altercado que vivió en las últimas horas con un hombre en la puerta de su domicilio y en la previa a la marcha pacífica convocada allí para este miércoles, el cirujano -ya condenado a cuatro años de cárcel por lesiones graves y 5 años de inhabilitación para ejercer la medicina- hizo un pedido a la Justicia.

Lotocki solicitó presencia policial en la puerta de su casona en Olivos para evitar que lleguen personas y lo ataquen, según precisaron desde el móvil de A24 y América Tv.

Por el momento, siendo la mañana del martes, aún no se hizo presente ningún móvil policial. "La condena social es muy importante, Lotocki no puede salir, está recluido en su domicilio. Cuando necesitan algo sale una empleada", informó la periodista Paula Wilberger desde el lugar.

Cabe recordar que para este miércoles 6 de septiembre a las 19 horas se convocó desde las redes a una marcha en la puerta del domicilio del cirujano para exigir Justicia por las "víctimas de Lotocki".